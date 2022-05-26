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Sevimli köpek 'Zeytin' maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

Sivassporlu taraftar Faruk Işık, yavru köpeği 'Zeytin'i özel diktiği formasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak olan Türkiye Kupası finaline getirdi. Sivasspor giyen yavru köpek, taraftarların maskotu oldu.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında bu akşam saat 20.45'te Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finali karşılaşması için her iki takımın taraftarları da İstanbul'a akın etti.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:46
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Sevimli köpek ’Zeytin’ maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

Sivassporlu taraftar Faruk Işık, yavru köpeği 'Zeytin'i özel diktiği formasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak olan Türkiye Kupası finaline getirdi. Sivasspor giyen yavru köpek, taraftarların maskotu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sevimli köpek ’Zeytin’ maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında bu akşam saat 20.45'te Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finali karşılaşması için her iki takımın taraftarları da İstanbul'a akın etti.

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Sevimli köpek ’Zeytin’ maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

Sivassporlu taraftarlardan Faruk Işık ise yavru köpeği "Zeytin" ile birlikte maça geldi. Işık, özel diktiği Sivasspor formasını da köpeğine giydirdi.

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Sevimli köpek ’Zeytin’ maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

Yavru köpeğin sevimli hareketleri ortaya maç öncesinde eğlenceli görüntüler çıkardı. Işık, daha önce de kendi diktiği forma ile kuzusunu maça götürdüğünü söyledi.

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Sevimli köpek ’Zeytin’ maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

"Sivassporlu taraftarlardan Faruk Işık, "Sivasspor final oynuyor Kayserispor'la dostça bir müsabaka olmasını diliyoruz kupayı hak eden kazansın tabii ki de Sivas'ın kazanmasını daha canı gönülden isteriz. 15 saatlik yoldan köpeğimizle geldik. İsmi Zeytin, annesi bunun boğazını sıkmış yara yapmış, biz iyileştirdik. Biraz perişan oldu ama inşallah toparlamaya çalışacak kendisini. Ben kendim diktim, kendi imalatım" diyen Işık sözlerine şöyle devam etti: