Sevimli köpek ’Zeytin’ maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler

"Sivassporlu taraftarlardan Faruk Işık, "Sivasspor final oynuyor Kayserispor'la dostça bir müsabaka olmasını diliyoruz kupayı hak eden kazansın tabii ki de Sivas'ın kazanmasını daha canı gönülden isteriz. 15 saatlik yoldan köpeğimizle geldik. İsmi Zeytin, annesi bunun boğazını sıkmış yara yapmış, biz iyileştirdik. Biraz perişan oldu ama inşallah toparlamaya çalışacak kendisini. Ben kendim diktim, kendi imalatım" diyen Işık sözlerine şöyle devam etti: