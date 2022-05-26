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Sevimli köpek 'Zeytin' maça formasıyla geldi! Türkiye Kupası finalinden renkli görüntüler
Sivassporlu taraftar Faruk Işık, yavru köpeği 'Zeytin'i özel diktiği formasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak olan Türkiye Kupası finaline getirdi. Sivasspor giyen yavru köpek, taraftarların maskotu oldu.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında bu akşam saat 20.45'te Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finali karşılaşması için her iki takımın taraftarları da İstanbul'a akın etti.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:43Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:46