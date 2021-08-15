Türkiye’nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

"Farklı silahları Songar'a entegre edebileceğimizi gördük. Çünkü bu ister yurt dışından gelmeye başladı. 5,56 mermisi olmayan ülkeler 5,45 yapıp yapamayacağımızı sormaya başladılar, bu kabiliyeti kazandık. Bu sefer bir alanı bir mühimmatla nasıl yok edebiliriz üzerinde durduk. Burada TÜBİTAK SAGE bize bir yol açtı. Böylece Togan hikayesi başladı. Togan, 35 metrelik bir çapı etkili şekilde imha edebilecek bir mühimmat. Çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik, son olarak tapalı atışımızı yaptık. Daha sonra Aktaş Silah ile bomba atar entegrasyonu çalışmalarına başladık ve sistemimize dörtlü bir bomba atar entegre ettik. 40 milimetre çapında bomba atarla 10 metrelik çapta etkili atış yapabilirsiniz. Yakın zamanda 6 tamburlu bir bomba atarla çalışıp göreve hazır hale getireceğiz. Troy Teknoloji Savunma ile bir araya gelerek 'Songar'a roket entegre edebilir miyiz?' diye çalıştık. Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar sonunda atışlarımızın başarılı olacağını düşünüyoruz."