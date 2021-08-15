16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye'nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor
Asisguard ve TÜBİTAK BİLGEM, Songar'ın "yüksek güçlü lazer" sistemiyle bomba imha görevi yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Songar, IDEF 2021'de farklı faydalı yüklerle, farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayacak şekilde birçok stantta yer alacak. Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın "yüksek güçlü lazerle" bomba imha görevinde kullanılması amaçlanıyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2021 18:09
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