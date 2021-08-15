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Türkiye'nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Asisguard ve TÜBİTAK BİLGEM, Songar'ın "yüksek güçlü lazer" sistemiyle bomba imha görevi yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Songar, IDEF 2021'de farklı faydalı yüklerle, farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayacak şekilde birçok stantta yer alacak. Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın "yüksek güçlü lazerle" bomba imha görevinde kullanılması amaçlanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 15.08.2021 18:09
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Türkiye’nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, yaptığı açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), önceki fuarda tanıttıkları Songar'ın zaman içindeki gelişimini ve görüntüleme sistemleri alanındaki çalışmalarda gelinen noktayı ortaya koyacaklarını söyledi.

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Türkiye’nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Songar'ın başlangıçta 5,56 kalibre 200 atım yapabilen otomatik makineli tüfekle ortaya çıktığını belirten Düzgün, daha sonra Songar'ı bir platform olarak görüp, araca farklı faydalı yükler entegre etme yoluna gittiklerini ifade etti.

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Türkiye’nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Güvenlik güçlerinin envanterindeki ekipmanlardan hareketle Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ üretimi MPT-55 tüfeğini Songar'a entegre ettiklerini ve başarılı atışlar gerçekleştirdiklerini anlatan Düzgün, şöyle devam etti:

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Türkiye’nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

"Farklı silahları Songar'a entegre edebileceğimizi gördük. Çünkü bu ister yurt dışından gelmeye başladı. 5,56 mermisi olmayan ülkeler 5,45 yapıp yapamayacağımızı sormaya başladılar, bu kabiliyeti kazandık. Bu sefer bir alanı bir mühimmatla nasıl yok edebiliriz üzerinde durduk. Burada TÜBİTAK SAGE bize bir yol açtı. Böylece Togan hikayesi başladı. Togan, 35 metrelik bir çapı etkili şekilde imha edebilecek bir mühimmat. Çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik, son olarak tapalı atışımızı yaptık. Daha sonra Aktaş Silah ile bomba atar entegrasyonu çalışmalarına başladık ve sistemimize dörtlü bir bomba atar entegre ettik. 40 milimetre çapında bomba atarla 10 metrelik çapta etkili atış yapabilirsiniz. Yakın zamanda 6 tamburlu bir bomba atarla çalışıp göreve hazır hale getireceğiz. Troy Teknoloji Savunma ile bir araya gelerek 'Songar'a roket entegre edebilir miyiz?' diye çalıştık. Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar sonunda atışlarımızın başarılı olacağını düşünüyoruz."

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Türkiye’nin bir başarısı daha! Silahlı drone Songar lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

BOMBA İMHA GÖREVİ

İş birliği yaptıkları kuruluşlardan bir diğerinin TÜBİTAK BİLGEM olduğunu ifade eden Düzgün, "TÜBİTAK BİLGEM ile yüksek güçlü lazeri Emniyet Genel Müdürlüğünün bomba imhasına yönelik bir ihtiyacını karşılamak için kullanıp kullanamayacağımızı düşünerek Songar'a entegre etmek için çalışmaya başladık." dedi.