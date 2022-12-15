ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

Baykar Savunmanın uzun yıllar kararlılıkla üzerine çalıştığı Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hayata geçtiğinde, hava muharebe kavramını kökten değiştireceği düşünülmektedir. İnsansız savaş uçağı, insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekâtlar icra edebileceği gibi, tek veya sürü halinde kullanılabileceği de değerlendirilmektedir.

İnsansız Savaş Uçağının ilk prototipleri ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapabilecek. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik seyir hızına çıkabilecek. 1.5 tona yakın mühimmat, yakıt ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşırken, radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da taşıyabilecek.