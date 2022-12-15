15 Aralık 2022, Perşembe
ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?
ANKA-3 MİUS nedir sorusunun aratılması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin yeni tip insansız jet uçağını duyurmasıyla birlikte hız kazandı. Yerli ve milli projelerimiz gittikçe çoğalıp gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Onlardan biri olan ANKA-3 MİUS yeni tip insansız jet savaş uçağının detaylar araştırılıyor. Peki ANKA-3 MİUS nedir, özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:49
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