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ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

ANKA-3 MİUS nedir sorusunun aratılması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin yeni tip insansız jet uçağını duyurmasıyla birlikte hız kazandı. Yerli ve milli projelerimiz gittikçe çoğalıp gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Onlardan biri olan ANKA-3 MİUS yeni tip insansız jet savaş uçağının detaylar araştırılıyor. Peki ANKA-3 MİUS nedir, özellikleri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:49
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ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından duyuruldu. Yerli ve milli savunma sanayimize yeni eklenecek olan modellerin arasında yerini alan ANKA-3 MİUS insansız savaş uçağının özellikleri araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

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ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe sunumu sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay Türkiye'nin yeni tip insansız jet uçağı hakkında da bilgiler verdi. Oktay "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; ANKA-3 MİUS" dedi.

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ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

MUHARİP İNSANSIZ UÇAK SİTEMİ

Baykar Savunma tarafından araştırma/geliştirme çalışmalarına başlanan jet motorlu Muharip İnsansız Uçak Sisteminin(MİUS) kavramsal Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) tasarımları paylaşıldı.

Birçok ülkenin üzerinde çalıştığı yapay zekâya sahip İnsansız Savaş Uçakları, yüksek manevra kabiliyetleri, gelişmiş elektronik sistemleri, radarda düşük görünürlük ve faydalı yük taşıma kapasitelerindeki üstünlüklerle, muharebe sahasında gün geçtikçe daha önemli bir yere sahip olmaktadır.

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ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

Baykar Savunmanın uzun yıllar kararlılıkla üzerine çalıştığı Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hayata geçtiğinde, hava muharebe kavramını kökten değiştireceği düşünülmektedir. İnsansız savaş uçağı, insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekâtlar icra edebileceği gibi, tek veya sürü halinde kullanılabileceği de değerlendirilmektedir.

İnsansız Savaş Uçağının ilk prototipleri ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapabilecek. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik seyir hızına çıkabilecek. 1.5 tona yakın mühimmat, yakıt ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşırken, radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da taşıyabilecek.

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ANKA-3 MİUS nedir? Yerli ve Milli ANKA-3 mius İNSANSIZ JET HAVA ARACI teknik özellikleri neler?

MİUS, dikey kuyruk (stabilizatör) ve ön bölümde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (kanard) sayesinde yüksek G kuvveti gerektiren manevraları sorunsuz yapabilecektir. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını yapay zekâ bilgisayarları sayesinde otonom olarak gerçekleştirebilecek.

Muharip İnsansız Uçak Sistemini diğer insansız sistemlerden farklı yapan en önemli özelliği ise, kısa pistli deniz platformlarına iniş/kalkış yapabilecek olmasıdır.