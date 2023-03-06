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WhatsApp'tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

WhatsApp yeni karar alarak bazı model telefonlarda uygulamanın kullanılamayacağını açıkladı. Tüm dünyada her akıllı telefon kullanıcısının elinin altında bulunann mesajlaşma ve haberleşme uygulaması WhatsApp, 1 Mart 2023 itibarıyla o modellerde kaldırıldı. İşte açıklanan modeller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:41
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WhatsApp’tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

Mesajlaşma ve haberleşme uygulaması olan WhatsApp, o model İOS ve Android telefonlarda artık kullanılamayacak. Dünya devi uygulamadan gelen açıklama doğrultusunda 1 Mart 2023 tarihi sonrasında WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyenlerin telefonunu değiştirmesi gerekmektedir. Peki 2023'de WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefon modelleri hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp’tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

Whatsapp'ın 1 Mart 2023 itibarıyla desteğini kestiği modeller şöyle:

Huawei

Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate

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WhatsApp’tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

Samsung

Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Xcover 2
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend II

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WhatsApp’tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

LG

LG Optimus L3 II
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus L3 II Dual

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WhatsApp’tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

LG Optimus L5 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6 LG Enact
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus F5
LG Optimus L2 II
LG Lucid 2LG Optimus F7