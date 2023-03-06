WhatsApp'tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!

WhatsApp yeni karar alarak bazı model telefonlarda uygulamanın kullanılamayacağını açıkladı. Tüm dünyada her akıllı telefon kullanıcısının elinin altında bulunann mesajlaşma ve haberleşme uygulaması WhatsApp, 1 Mart 2023 itibarıyla o modellerde kaldırıldı. İşte açıklanan modeller...