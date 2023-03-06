WhatsApp'tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!
WhatsApp yeni karar alarak bazı model telefonlarda uygulamanın kullanılamayacağını açıkladı. Tüm dünyada her akıllı telefon kullanıcısının elinin altında bulunann mesajlaşma ve haberleşme uygulaması WhatsApp, 1 Mart 2023 itibarıyla o modellerde kaldırıldı. İşte açıklanan modeller...
Giriş Tarihi: 06.03.2023
15:41
Mesajlaşma ve haberleşme uygulaması olan WhatsApp, o model İOS ve Android telefonlarda artık kullanılamayacak. Dünya devi uygulamadan gelen açıklama doğrultusunda 1 Mart 2023 tarihi sonrasında WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyenlerin telefonunu değiştirmesi gerekmektedir. Peki 2023'de WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefon modelleri hangileri?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Whatsapp'ın 1 Mart 2023 itibarıyla desteğini kestiği modeller şöyle:
Huawei
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate
Samsung
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Xcover 2 Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend II
LG
LG Optimus L3 II
LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus L7 Dual LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II LG Optimus L4 II LG Optimus F6 LG Enact LG Optimus L7II LG Optimus L5 Dual LG Optimus F5 LG Optimus L2 II LG Lucid 2LG Optimus F7