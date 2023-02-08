DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

Hayatımızın merkezine yerleşen akıllı telefonlar içlerindeki birçok uygulama ile birlikte günlük hayatımızda bizlere yardımcı oluyor. Hatta bazı uygulamalar hayatımızı kurtaracak nitelikler taşıyor. Deprem gibi doğal afetlerde bu önem daha çok görülüyor. Peki Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler?