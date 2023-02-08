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DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...
Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar sıklıkla araştırılıyor. Aktif fay hatlarının üzerine kurulu olan Türkiye'de deprem hayatın bir gerçekliğini oluşturuyor. Vatandaşlar deprem anında hayat kurtaracak uygulamaları öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? İşte iPhone, Android acil durum uygulamaları...