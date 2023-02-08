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Haberler Galeri DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar sıklıkla araştırılıyor. Aktif fay hatlarının üzerine kurulu olan Türkiye'de deprem hayatın bir gerçekliğini oluşturuyor. Vatandaşlar deprem anında hayat kurtaracak uygulamaları öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? İşte iPhone, Android acil durum uygulamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:09
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DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

Hayatımızın merkezine yerleşen akıllı telefonlar içlerindeki birçok uygulama ile birlikte günlük hayatımızda bizlere yardımcı oluyor. Hatta bazı uygulamalar hayatımızı kurtaracak nitelikler taşıyor. Deprem gibi doğal afetlerde bu önem daha çok görülüyor. Peki Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

AFAD ACİL

Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması için geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tüm IOS ve Android'lere App Store ve Google Play aracılığıyla indirilebiliyor.

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DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

AKUT GÜVENDEYİM

AKUT Güvendeyim uygulaması, doğal afet sonrası konum bilgisinin SMS olarak ileten ve kişinin güvende olduğunu bildiren bir uygulama.

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DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

112 ACİL YARDIM BUTONU

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 112 Acil Yardım Butonu, acil durumlarda konum bilginizi belirtmenize gerek kalmadan size en kısa süre içerisinde ulaşılmasını sağlar.

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DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...

LASTQUAKE

Depremleri anlık öğrenebilmenizi sağlıyor.