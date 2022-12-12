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Haberler Galeri Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yeni nesil Google olduğu konuşulan Chat GBT uygulamasının yapabildikleri tüylerinizi diken diken edecek. Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Chat GBT etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilmektedir. Peki Chat GBT nedir? Özellikleri neler, ne işe yarıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:00
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Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

Yaptıklarıyla Google'ın tahtını sallayan Chat GBT bir anda elde ettiği şöhretiyle gündemdeki yerini aldı. OpenAl tarafından geliştirilen Chat GBT uygulaması teknoloji dünyasında büyük yankı ve merak uyandırdı. Teknoloji meraklıları Chat GBT uygulamasının neler yapabildiğini ve yapabileceğini anlamaya çalışıyor. Peki ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? .

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

CHATGBT UYGULAMASI NEDİR?

Chat GPT henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar.

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Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.

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Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

CHATGBT NE İŞE YARIYOR?

ChatGPT, bir dil modeli olarak tasarlanmıştır. ChatGPT, kullanıcı tarafından verilen metinleri analiz ederek anlamlı cümleler oluşturmaya da çalışabilir. Ancak, ChatGPT'nin tam olarak ne yapabileceği, programın kullanıldığı ortama göre değişebilir.

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Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!

ChatGPT'den istediğiniz konuda sorular sorarak yardım almanız mümkün. Örneğin baklava tarifi için bilgi alabilirsiniz.