12 Aralık 2022, Pazartesi
Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!
Sosyal medya kullanıcıları tarafından yeni nesil Google olduğu konuşulan Chat GBT uygulamasının yapabildikleri tüylerinizi diken diken edecek. Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Chat GBT etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilmektedir. Peki Chat GBT nedir? Özellikleri neler, ne işe yarıyor?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:00
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