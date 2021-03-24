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Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor

Son yılların en büyük buluşlarından birisi olan elektrikli otomobiller her geçen gün daha da çok kullanılmaya başlandı. Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motor bakın nasıl üretiliyor?

Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:30
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Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor

Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Görüntülerde, Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motorlar yer alıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor

ELEKTRİKLİ MOTORLARIN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorları nedeniyle içten yanmalı araçlara göre %80 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

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Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor

Elektrik motoru, benzer boyutlu içten yanmalı motora göre daha hızlı hızlanma ve daha sessiz çalışma özelliklerini sunar. Ayrıca rejeneratif frenleme ile çalışma sırasında aküyü şarj edebilir.

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Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor

Elektrikli otomobil motoru bakın nasıl üretiliyor. Saniye saniye görüntülendi.

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Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor