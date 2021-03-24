Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor

Son yılların en büyük buluşlarından birisi olan elektrikli otomobiller her geçen gün daha da çok kullanılmaya başlandı. Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motor bakın nasıl üretiliyor?

Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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