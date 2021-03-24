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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor Son zamanların en büyük buluşu! Bakın nasıl üretiliyor Son yılların en büyük buluşlarından birisi olan elektrikli otomobiller her geçen gün daha da çok kullanılmaya başlandı. Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motor bakın nasıl üretiliyor? Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:30
Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Görüntülerde, Alman otomotiv devi
elektrikli Audi'nin modeli SUV için üretilen motorlar yer alıyor... e-tron GALERİ DEVAM EDİYOR ELEKTRİKLİ MOTORLARIN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorları nedeniyle içten yanmalı araçlara göre %80 oranında enerji tasarrufu sağlanır.
Elektrik motoru, benzer boyutlu içten yanmalı motora göre daha hızlı hızlanma ve daha sessiz çalışma özelliklerini sunar. Ayrıca rejeneratif frenleme ile çalışma sırasında aküyü şarj edebilir.
Elektrikli otomobil motoru bakın nasıl üretiliyor. Saniye saniye görüntülendi.