Yakın hava savunma sistemi LEVENT göklerdeki gözümüz olacak

HİSAR A+ üzerinde bir katman üzerinde yer alacak olan sistemlerinin de bu yılın başında yapmış oldukları teslimatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiğini anlatan İkinci, şunları kaydetti:

"Bunun bir sonrasında Hisar O+ ve sonrasında Siper şeklinde devam ediyor. En son Siper-Blok-1'in atışları başarıyla yapıldı. Siper-Blok-1'deki amacımız hızlı bir şekilde bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına girmesini sağlamak. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor. Bu sistemlerin, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılaması için var gücümüzle çalışıyoruz ve buradaki planlamayı mümkün olduğunca geriye çekerek hızlı bir şekilde teslimatlarını sağlamak istiyoruz.