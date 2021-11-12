Yakın hava savunma sistemi LEVENT göklerdeki gözümüz olacak
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "
LEVENT'in ilk versiyonu Sungur Hava Savunma Füzelerimizi kullanarak gerçekleştirilecek. 3 yıl içerisinde en son versiyonunu hava savunma sistemi olarak Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 12.11.2021
15:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
15:50
İkinci, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci, Saha EXPO'nun en önemli özelliğinin, iş ortaklarıyla yeni iş alanları oluşturacakları, onların kabiliyetlerini görecekleri bir ortam oluşturması olduğunu belirterek, "
6 tane iş ortağımızla burada anlaşma imzalayarak yolumuza devam etme kararlılığını gösterdik. Bu şu anlama geliyor aslında, ihraç ettiğimiz bütün ürün sadece ROKETSAN'ın değil, bizimle beraber hareket eden irili ufaklı destek veren bütün firmalarımıza ihracat kapısını açan, platformla beraber onların ürünlerinin de yurt dışına satılmasını sağlayan bir kanal açıyor. Bu açıdan bakıldığında savunma sanayi ihracatı niteliği çok yüksek olan bir ihracat." diye konuştu.
"SİPER GİBİ BİR SİSTEME SAHİP OLAN ÜLKELERİN SAYISI ÇOK DEĞİL" Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hava savunma ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere çalışmalara devam ettiklerini aktaran İkinci, "Hava savunma sistemleri çok katmanlı yapılar. Alçak irtifadan, çok yüksek irtifaya kadar çeşitli özelliklere sahip olan sistemlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Hava savunma sistemimizin en altında yer alan aslında Sungur sisteminin şu anda seri üretim faaliyetleri devam ediyor. Bu füzeler; yakın hava tehditlerine karşı birliklerimize hava savunma özelliği kazandıran sistemler olarak kullanılıyorlar." ifadelerini kullandı.
HİSAR A+ üzerinde bir katman üzerinde yer alacak olan sistemlerinin de bu yılın başında yapmış oldukları teslimatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiğini anlatan İkinci, şunları kaydetti:
"
Bunun bir sonrasında Hisar O+ ve sonrasında Siper şeklinde devam ediyor. En son Siper-Blok-1'in atışları başarıyla yapıldı. Siper-Blok-1'deki amacımız hızlı bir şekilde bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına girmesini sağlamak. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor. Bu sistemlerin, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılaması için var gücümüzle çalışıyoruz ve buradaki planlamayı mümkün olduğunca geriye çekerek hızlı bir şekilde teslimatlarını sağlamak istiyoruz.
Siper gibi bir sisteme sahip olan ülkelerin sayısı çok değil. Hava savunma sistemleri dünyada gerçekten çok talep gören sistemler. Siper bizim yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bir hava savunma sistemi olacak. Hem ihracat potansiyeli açısından baktığımızda hem de bundan sonraki kabiliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda üzerine yatırım yapılarak, teknolojilerinin de geliştirilerek uzun vadede de Silahlı Kuvvetlerimize çok farklı alanlarda hava savunma desteği sağlayacağını değerlendiriyoruz. Siper'in ilk versiyonu 2023 yılında inşallah teslim edilecek."