Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram paralı mı olacak? Milyarlarca kullanıcıya sahip platforma üye olmak, fotoğraf paylaşmak veya birisine takipçi olmak için herhangi bir ücret ödenmiyor. Yalnızca reklamlı içerik çıkıldığında bir ödeme yapılıyor. Ancak App Store'un Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" seçenekleri, Instagram'ın paralı olacağının sinyallerini verdi.