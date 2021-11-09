09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram paralı mı olacak? Milyarlarca kullanıcıya sahip platforma üye olmak, fotoğraf paylaşmak veya birisine takipçi olmak için herhangi bir ücret ödenmiyor. Yalnızca reklamlı içerik çıkıldığında bir ödeme yapılıyor. Ancak App Store'un Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" seçenekleri, Instagram'ın paralı olacağının sinyallerini verdi.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 14:16
  • 1
  • 15
Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

Instagram paralı mı olacak? Telefonların vazgeçilmez uygulaması Instagram'ın yeni fiyat listesi kafaları karıştırdı. App Store'da yapılan güncellemeyle birlikte, Instragram'ın Türkiye mağazasında iki yeni seçenek görülüyor. Bu liste, Instagram'ın paralı olabileceğine işaret ediyor. Instagram'ın abonelik sisteminde içerik oluşturucuların sadece aboneleri tarafından görülebilen özel hikayeler oluşturmasına imkan sağlanacağı tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

Platform, kısa süre önce ise ABD'deki iPhone kullanıcılarının yararlandığı App Store mağazasına "Instagram Abonelikleri" için tasarlanmış uygulama içi satın alma seçenekleri eklemişti.

  • 3
  • 15
Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

1 Kasım'da ABD'deki App Store listesine 4,99 dolar fiyatla ilk "Instagram Abonelikleri" uygulama içi satın alma işleminin eklendiği doğrulanmıştı.

  • 4
  • 15
Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

App Store'un Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" gibi iki farklı seçenek görülüyor. ABD'deki özellik yakın zamanda Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak.

  • 5
  • 15
Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…

Twitter'ın abonelik hizmeti Twitter Blue, benzer şekilde tanıtılmadan önce App Store'un uygulama içi satın alımlar kısmında görülmüş, fiyatlar da böylece ortaya çıkmıştı.