WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

WhatsApp'ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcıların gizli kalmasını sağlayacak yeni bir ayar geldi. En popüler mesajlaşma uygulaması olan teknoloji devi WhatsApp'a yeni getirilen özellikle, fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime gösterebileceğinizi seçebileceksiniz. WhatsApp'ın yeni uygulaması masaüstü versiyonu için uygulamaya geçecek.