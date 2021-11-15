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WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

WhatsApp'ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcıların gizli kalmasını sağlayacak yeni bir ayar geldi. En popüler mesajlaşma uygulaması olan teknoloji devi WhatsApp'a yeni getirilen özellikle, fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime gösterebileceğinizi seçebileceksiniz. WhatsApp'ın yeni uygulaması masaüstü versiyonu için uygulamaya geçecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:09
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WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

WhatsApp'ta gizlilik devri! Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta fotoğraflarınızı, son görülmenizi istediğiniz kişiden saklayabileceksiniz. WhatsApp'ın web sürümüne getirilen özelliğe göre, hem çevrimdışı mesajlaşma olabilecek, hem de fotoğraf ve son görülmenizi istediğiniz kişiden saklayabileceksiniz.

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WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

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WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

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WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

İşte yeni gelen dört yeni özellik:

WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

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WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…

Bu özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.