Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

Teknoloji devlerinin en büyük rekabeti hiç kuşkusuz ki akıllı telefon üretimi alanında yaşnıyor. Apple'ın uzun süre tek başına ambargo koyduğu üretime ilk olarak Samsung karşı atak yapmıştı. iPhone ile büyük rekabet yaşayan Samsung'a ise Huawei'den atak gelmişti. Kısa sürede dünyayı sarsan telefonlar üreten Huawei, Samsung'un pazar payını elinden almıştı. Samsung, Huawei, Apple üçgenine en son katılan ise yine bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaom oldu. Üstün özellikli telefonlarını uygun fiyatlarla satan Xiaomi kısa sürede pazarı altüst etti. Türkiye'dede büyük satışlar yapan Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ile dünyayı sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Telefonun afişi sızdırıldı. Tanıtımın ise 13 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Peki, 108 megapixel kameraya sahip Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun özellikleri neler? İşte Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun Türkiye fiyatı...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





