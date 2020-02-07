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Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

Teknoloji devlerinin en büyük rekabeti hiç kuşkusuz ki akıllı telefon üretimi alanında yaşnıyor. Apple'ın uzun süre tek başına ambargo koyduğu üretime ilk olarak Samsung karşı atak yapmıştı. iPhone ile büyük rekabet yaşayan Samsung'a ise Huawei'den atak gelmişti. Kısa sürede dünyayı sarsan telefonlar üreten Huawei, Samsung'un pazar payını elinden almıştı. Samsung, Huawei, Apple üçgenine en son katılan ise yine bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaom oldu. Üstün özellikli telefonlarını uygun fiyatlarla satan Xiaomi kısa sürede pazarı altüst etti. Türkiye'dede büyük satışlar yapan Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ile dünyayı sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Telefonun afişi sızdırıldı. Tanıtımın ise 13 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Peki, 108 megapixel kameraya sahip Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun özellikleri neler? İşte Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun Türkiye fiyatı...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:12
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Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108 megapixellik kamerası ile yolda! Telefonun ilk görüntüleri sızdı. Huawei, Samsung ve Apple ile büyük bir rekabete girişen Xiaomi, Türkiye pazarında da fiyatları ve özellikleri nedeniyle sıkça tercih sebebi oluyor. Daha önce Redmi 7 ve Redmi 8 serileri ile büyük satışlar yapan Xiaomi, Note 10 Pro ile çıtayı oldukça yukarı koyacağa benziyor. Sizler için sızan o tanıtım broşürünü ve kulis bilgilerini derledik. İşte detaylar...

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

TANITIM 13 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Xiaomi Redmi Note 10 Pro önümüzdeki hafta düzenlenecek lansman ile resmen tanıtılacak. Ancak Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımda bir erteleme olup olmayacağı bilinmiyor. Tanıtımın 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

POSTERİ SIZDI

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, bildiğimiz kadarıyla 13 Şubat tarihinde internet üstünden tanıtılacak. Lansmandan hemen sonra Çin merkezli olarak satışa çıkacak denilen telefonlar, sızdırılan poster ile karşımıza çıktı.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

5G İLE GELİYOR

Postere bakıldığında telefonun 5G'li olacağı görülüyor. Telefon devleri 5G ile ilgili çalışmalarını sıklaştırmıştı. Ülkemizde 4.5G kullanılırken, operatörler 5G için kolları sıvamış durumda.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri sızdı! 108 megapixel kamera ile geliyor! İşte Türkiye fiyatı...

TASARIMLARI AYNI OLACAK

Xiaomi Redmi Note 10 Pro ile Xiaomi Redmi Note 10'nun tasarımının aynı olması bekleniyor. Sızan posterler Xiaomi Note 10'a ait. Ancak Pro'nun özellikleri ile farklılık yaratması bekleniyor.

Bu haber ahaber.com.tr'den alınmıştır...