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WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

Akıllı telefonların hayatımızın her alanında etkili birer aygıt haline gelmesi mesajlaşma programlarının önemini artırdı. İnternet üzerinden mesajlaşma olanağı sunan uygulamalar içinde hiç kuşkusuz ki en çok tercih edileni WhatsApp! Hemen hemen herkes WhatsApp kullanırkeni, teknoloji devi Instagram ve Facebook ile de entegre olması nedeniyle öne çıkıyor. WhatsApp uygulaması ile kolayca iletişim kurulabilirken, dosya, fotoğraf veya video da gönderilebiliyor. WhatsApp kısa aralıklar ile kullanıcıların beğeneceği özelliklerin yer aldığı güncellemeleri yayınlıyor. Instagram ve Facebook'da beğeni kazanan özellikler de WhatsApp'a yükleniyor. Bunlardan sonuncusu ise karanlık mode özelliği olacak. Karanlık mod ile ilgili çalışma yapıldığı sır değil. Facebook ve Instagram'da kullanılan bu özellik için BETA hazırlandı. Hazırlanan BETA internete sızdı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere WhatsApp'ın bomba özelliklerini ve sızdırılan BETA sürümünü derledik. İşte WhatsApp'ın son özelliği ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:43
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WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

Akıllı telefonların hayatın her alanında vazgeçilmezler arasına girmesiyle birlikte WhatsApp önemli bir uygulama haline geldi. Birçok kişinin anlık yazışmasını gerçekleştiriği, fotoğraf, video ve dosya paylaşımı tek tuşla saniyeler içinde yapabildiği mesajlaşma ağı WhatsApp sürekli olarak yenileniyor. Her geçen gün bir güncelleme ile özellik yüklenirken, Facebook ve Instagram uygulamaları da WhatsApp ile koordineli olarak kullanılabiliyor. Facebook, Istagram ve WhatsApp dolayısıyla birbirinin güncellemelerinden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebiliyor. WhatsApp'dan 2020'nin ilk bomba özelliği geliyor. Uygulama için planlanan karanlık ekran temalarının BETA sürümü sızdırıldı. İşte WhatsApp'ın özellikleri ile ilgili bilgiler ve karanlık ekran temalarının yer aldığı BETA sürümü...

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WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

HEM IOS HEM ANDROİD İÇİN

Facebook'un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun bir süredir hem iOS'te hem de Android'de karanlık tema için çalışmalarına başlamıştı.

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WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

YENİ SIZINTI GELDİ

Beta sürümlerinde test edilen bu karanlık temanın ne zaman herkese kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de yeni bir sızıntı geldi.

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WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

KARANLIK MOD DUVAR KAĞITLARI YÜKLENDİ

WhatsApp'ın Android'deki Beta uygulamasında yeni duvar kağıtlarının eklendiği ortaya çıktı. Bu duvar kağıtları tahmin edebileceğiniz gibi karanlık temayla ilgili.

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WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

DAHA KOYU DUVAR KAĞITLARI

Daha koyu duvar kağıtlarını uygulamaya ekleyen WhatsApp, karanlık temanın sunulması ile kullanıcılarına okunabilirlik açısından daha iyibir deneyim sunacak.