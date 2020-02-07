WhatsApp'ın beklenen özelliğinin BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

Akıllı telefonların hayatımızın her alanında etkili birer aygıt haline gelmesi mesajlaşma programlarının önemini artırdı. İnternet üzerinden mesajlaşma olanağı sunan uygulamalar içinde hiç kuşkusuz ki en çok tercih edileni WhatsApp! Hemen hemen herkes WhatsApp kullanırkeni, teknoloji devi Instagram ve Facebook ile de entegre olması nedeniyle öne çıkıyor. WhatsApp uygulaması ile kolayca iletişim kurulabilirken, dosya, fotoğraf veya video da gönderilebiliyor. WhatsApp kısa aralıklar ile kullanıcıların beğeneceği özelliklerin yer aldığı güncellemeleri yayınlıyor. Instagram ve Facebook'da beğeni kazanan özellikler de WhatsApp'a yükleniyor. Bunlardan sonuncusu ise karanlık mode özelliği olacak. Karanlık mod ile ilgili çalışma yapıldığı sır değil. Facebook ve Instagram'da kullanılan bu özellik için BETA hazırlandı. Hazırlanan BETA internete sızdı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere WhatsApp'ın bomba özelliklerini ve sızdırılan BETA sürümünü derledik. İşte WhatsApp'ın son özelliği ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





