Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

Teknolojinin hayatımızın her alanında etkili hale gelmesi, internetin milyarlarca insana ulaşması sonrası mail adresleri büyük önem kazandı. İş hayatında, sosyal medya kullanımında mail olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Kişinin kimlik kartına dönüşen maillerin için en yaygın olarak kullanılanı hiç kuşku yok ki Gmail uzantılı olanlar. Gmail kullanım kolaylığı ile milyonların tercihi durumunda. Sık sık güncellemeler ile mail kutusunu geliştiren Gmail bir bomba güncelleme ile daha geliyor. 20 Şubat'ta hayata geçirilecek olan güncelleme ile birçok değişiklik yaşanacak. Sizler için Gmail'in büyük güncellemesi ile ilgili detayları derledik. İşte 2020 Gmail güncellemesi ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





