07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

Teknolojinin hayatımızın her alanında etkili hale gelmesi, internetin milyarlarca insana ulaşması sonrası mail adresleri büyük önem kazandı. İş hayatında, sosyal medya kullanımında mail olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Kişinin kimlik kartına dönüşen maillerin için en yaygın olarak kullanılanı hiç kuşku yok ki Gmail uzantılı olanlar. Gmail kullanım kolaylığı ile milyonların tercihi durumunda. Sık sık güncellemeler ile mail kutusunu geliştiren Gmail bir bomba güncelleme ile daha geliyor. 20 Şubat'ta hayata geçirilecek olan güncelleme ile birçok değişiklik yaşanacak. Sizler için Gmail'in büyük güncellemesi ile ilgili detayları derledik. İşte 2020 Gmail güncellemesi ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:03
  • 1
  • 7
Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

Teknolojinin gelişmesi ile mail uygulamalarının kullanımı yaygınlaştı. Akıllı telefonların hayatımızdaki yerinin artması, sosyal medyanın hemen hemen herkes tarafından kullanılması, kurumsal şirketlerin çoğalması mail uygulamalarını hayatın her alanında etkili hale getirdi. Mail uygulamaları için birçok farklı uzantı yer alsa da en yaygın olan hiç kuşkusuz ki Gmail. Gamail milyonlarca kişiyi etkileyecek bir güncelleme hazırlığında. Sizler için 20 Şubat'ta yapılacak o güncellemeye dair detayları derledik.

  • 2
  • 7
Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

GMAİL'E GÜNCELLEME GELİYOR

Gmail uzun bir aradan sonra 20 Şubat'ta kapsamlı bir güncelleme alıyor. Tasarımı değişiyor, görüntüsü çok daha farklı bir Gmail geliyor. Bu güncelleme ile birlikte önemli değişiklikler kullanıcıları bekliyor.

  • 3
  • 7
Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

O ÖZELLİK TARİH OLUYOR

Birden fazla mail hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde daha fazla sayıda önemli e-posta görebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni güncelleme ile tarihe karışacak.

  • 4
  • 7
Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

TEK ARAÇ ÇUBUĞU GELİYOR

Önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan dünya devi, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişimi mümkün hale getirecek.

  • 5
  • 7
Gmail'den dev güncelleme geliyor! Milyonların kullandığı o özellik 20 Şubat'ta tarih olacak

YENİ ALTERNATİFLER

Popüler e-posta uygulamasına gelecek güncelleme ile birlikte aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de ortaya çıkacak.