Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 dün düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Çin'in Huawei ile birlikte en önemli teknoloji firması olan Xiaomi, son yıllarda çıkardığı telefonlarla büyük bir kitleye ulaştı. Rakiplerinden daha uygun fiyata üstün teknolojiyi sunan Xiaomi, Mi Note 10 ile çıtayı biraz daha yükseltti. Xiaomi Mi Note 10 bugüne kadar üretilmiş telefonların hiçbirinde bulunmayan bir kamera özelliğine sahip. 108 MP çözünürlüğe sahip Xiaomi Mi Note 10'un arkasında tam 5 kamera bulunuyor. Xiaomi Mi Note 10'un ön yüzünde bulunan kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip... Xiaomi Mi Note 10 tanıtımının ardından kamera testlerinin yapıldığı DxOMark listesinde zirveyi ele geçirdi. Xiaomi ile birlikte zirveyi paylaşan bir diğer marka ise yine Çin'e ait olan Huawei'n P30 Pro modeli...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





