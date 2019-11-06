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Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 dün düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Çin'in Huawei ile birlikte en önemli teknoloji firması olan Xiaomi, son yıllarda çıkardığı telefonlarla büyük bir kitleye ulaştı. Rakiplerinden daha uygun fiyata üstün teknolojiyi sunan Xiaomi, Mi Note 10 ile çıtayı biraz daha yükseltti. Xiaomi Mi Note 10 bugüne kadar üretilmiş telefonların hiçbirinde bulunmayan bir kamera özelliğine sahip. 108 MP çözünürlüğe sahip Xiaomi Mi Note 10'un arkasında tam 5 kamera bulunuyor. Xiaomi Mi Note 10'un ön yüzünde bulunan kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip... Xiaomi Mi Note 10 tanıtımının ardından kamera testlerinin yapıldığı DxOMark listesinde zirveyi ele geçirdi. Xiaomi ile birlikte zirveyi paylaşan bir diğer marka ise yine Çin'e ait olan Huawei'n P30 Pro modeli...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 10:21
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Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

Dünyanın ilk 108 MP kameraya sahip akıllı telefonu Xiaomi Mi Note 10 resmen tanıtıldı. Çinli firma Xiaomi ürettiği telefonlarla piyasayı alt üst etmeye devam ediyor. Birçok üstün teknolojiyi telefonları ile dünyaya sunan Xiaomi rakiplerine oranla daha uygun fiyatlarla satılmasıyla da biliniyor. Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi Mi Note 10 tanıtılır tanıtılmaz DxOMark kamera testlerinde 121 puanla zirveye oturdu. Türkiye'de de büyük ilgi gören tanıtımın ardından telefonun özellikleri ve Türkiye fiyatı merak konusu. Peki, Xiaomi Mi Note 10 Türkiye'ye ne zaman gelecek ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Xiaomi Mi Note 10'un üstün özellikleri...

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Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

XIAOMI MI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ
6,47 inç büyüklüğünde FullHD+ OLED ekrana sahip Xiaomi Mi Note 10, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan telefonda, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

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Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

30W hızlı şarj özelliğine sahip 5.260 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da sıkıntı yaratmayacak Xiaomi Mi Note 10, farklı pazarlarda Xiaomi Mi CC9 Pro adıyla satışa çıkacak.

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Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

KAMERA KONUSUNDA OLDUKÇA İDDİALI
Xiaomi Mi Note 10, bir tanesi 108 MP olmak üzere toplamda 5 arka kameraya sahip. Diğer kameralara baktığımızda ise 20 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP portre kamera, 8 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera yer alıyor.

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Xiaomi Mi Note 10 108 MP kamera ile piyasayı altüst etti! Xiaomi Mi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 fiyatı

Son olarak telefonun sunacağı 50X yakınlaştırma özelliğinin test videosunu, aşağıdan izleyebilirsiniz. Bütün bu özelliklere sahip Xiaomi Mi Note 10'un satış fiyatı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.