Yaptığı icat sosyal medyayı salladı! İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya'da vatandaşların yaptığı bazı icatlar görenleri şaşırtıyor. Giriş Tarihi: 06.11.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 10:24
Japon fotoğrafçı Nishihiro bu aralar sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri.
İşini daha iyi yapabilmek için ilginç bir çözüm bulan fotoğrafçı Mickey Mouse şapkasını profesyonel ekipmanı ile birleştirdi.
Ancak böyle ilginç çözümler bulan tek isim Nishihiro değil! SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRAN İLGİNÇ JAPON İCATLARI
Osaka'da bulunan The Capsule Hotel, değişik mimarisiyle fotoğrafta gördüğünüz gibi standart bir oda ölçüsüne 10'larca kabin sıkıştırarak müşterilerine hizmet veriyor. Kapsüllerin içinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mevcut.
İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri, erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuma ihtiyacını karşılıyor.
Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.
Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.