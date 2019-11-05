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Facebook'tan radikal karar! Değiştirdiler

Facebook tüm kullanıcıları yakından ilgilendiren bir yeniliğe imza atacak. Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla oluşturduğu yeni logosunu tanıttı.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 17:59
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Facebook'tan radikal karar! Değiştirdiler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti. Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.

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Facebook'tan radikal karar! Değiştirdiler

İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetti: "Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor. Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik. Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız."

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Facebook'tan radikal karar! Değiştirdiler

Açıklamada ayrıca, yeni marka çalışmasının, şirketin sahiplik yapısıyla servislerini kullanan insanlar ve şirketler arasında daha iyi bir iletişim sağlayacağı vurgulandı. Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

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Facebook'tan radikal karar! Değiştirdiler

İŞTE DİĞER ŞİRKETLERİN LOGOLARI VE ANLAMLARI

LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.

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Facebook'tan radikal karar! Değiştirdiler

Flight Finder: Burada basit ama zekice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt sırta veren iki tane F harfi havayolu şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor.