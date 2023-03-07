HaberlerGaleriBu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33'ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!
Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33'ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!
Elinde akıllı telefon bulunmayan kişi sayısı yok denecek kadar az. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte artık sadece haberleşmek için değil birçok hayati ihtiyacımızı karşılayan akıllı telefonların aslında bilmediğimiz birbirinden faydalı özellikleri bulunmaktadır. İşte telefonunuzu daha güvenli ve faydalı hale getirecek tüyolar...