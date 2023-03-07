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Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33'ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!

Elinde akıllı telefon bulunmayan kişi sayısı yok denecek kadar az. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte artık sadece haberleşmek için değil birçok hayati ihtiyacımızı karşılayan akıllı telefonların aslında bilmediğimiz birbirinden faydalı özellikleri bulunmaktadır. İşte telefonunuzu daha güvenli ve faydalı hale getirecek tüyolar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:54
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Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33’ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!

Cep telefonunuzda bulunan #33 tuş kombinasyonunu ile neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Akıllı telefonlar artık hayatlarımızın vazgeçilemez hatta karşılanması gereken bir ihtiyaca dönüştü. Peki telefonlarda çocuk kilidi var mı? Akıllı telefonlar nasıl daha güvenli hale gelir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33’ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve artık birçok kişi için vazgeçilmez bir cihaz haline geldi. Bu cihazların özellikleri de hızla gelişiyor ve daha da kullanışlı hale geliyor.

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Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33’ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!

Ancak, birçok kişi hala akıllı telefonlarında bulunan bazı özellikleri tam olarak kullanamıyor. Bu yazıda size, cep telefonunuzda bulunan #33 tuş kombinasyonunu kullanarak nasıl daha güvenli bir cihaz haline getirebileceğinizi anlatacağız.

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Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33’ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!

#33 KODUNUN AVANTAJLARI

Cep telefonunuzda #33 tuşlaması yaparak telefonunuzu tamamen kapatabilirsiniz. Bu, dışarıdan veya sizden kaynaklı herhangi bir aramanın gerçekleşmesini engelleyecektir.

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Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33’ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!

Özellikle çocukların ellerindeyken telefonu kilitlemek ve herhangi bir arama yapılmasını önlemek için bu özellik oldukça kullanışlıdır.