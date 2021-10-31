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WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre; 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp programı bazı telefonlarda çalışmayacak. Artık bu programdan faydalanmayacak kişilerin sohbet geçmişlerini kaydetmesi önerildi. Yapılacak güncellemeyle Samsung, iPhone, LG, Huawei ve daha birçok marka kullanıcısı WhatsApp'a erişimi kaybedecek. Facebook'un bu kararının ardından hangi modellerin erişime kısıtlanacağı araştırılmaya başlandı. İşte; WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi…

Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:30
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WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan bazı kullanıcılara kötü haber geldi. 1 Kasım tarihinden itibaren WhatsApp'ın bazı telefonlarda kullanımı engellenecek. Güncelleme almayacak eski bazı modellere WhatsApp destek vermeyecek. Facebook'tan yapılan açıklamanın ardından, 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar listesi merak ediliyor. Şirketten yapılan açıklamada, sohbet geçmişinin yedeklenmesi önerildi.

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WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple:

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

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WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

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WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

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WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.