WhatsApp’tan 1 Kasım uyarısı! Samsung, iPhone, LG, Huawei kullanıcıları dikkat! Sohbetleri hemen kaydedin!

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre; 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp programı bazı telefonlarda çalışmayacak. Artık bu programdan faydalanmayacak kişilerin sohbet geçmişlerini kaydetmesi önerildi. Yapılacak güncellemeyle Samsung, iPhone, LG, Huawei ve daha birçok marka kullanıcısı WhatsApp'a erişimi kaybedecek. Facebook'un bu kararının ardından hangi modellerin erişime kısıtlanacağı araştırılmaya başlandı. İşte; WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi…