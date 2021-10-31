31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bolu'da üretiliyor! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak

Bolu'da üretiliyor! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NÜRDAM) tasarımı ve üretimi yapılacak galyum nitrat (GaN) tabanlı fotodedektörler, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yapılması hedeflenen Ay görevinde kullanılacak. Prof. Dr. Ercan Yılmaz, "Ay görevindeki roket sisteminin ateşleyici kısmının veriminin izlenmesinde, yangın söndürmede ve infilak bastırmada kullanılacak sensörlerin üretimini burada gerçekleştireceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 15:32
  • 1
  • 10
Bolu’da üretiliyor! Türkiye’nin ’Ay görevi’nde kullanılacak

NÜRDAM ve Çin Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan "Ay Görevi Roket Ateşleyici Sistem Veriminin İzlenmesinde, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemlerinde Kullanılacak Üstün Performansa Sahip GaN Fotodedektörlerin Üretilmesi Projesi", TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bolu’da üretiliyor! Türkiye’nin ’Ay görevi’nde kullanılacak

Proje kapsamında merkezde gelişmiş uzay iletişimi, füze algılama, alev sensörleri, biyolojik süreç algılama, hava temizleme, ozon algılama gibi birçok alanda kullanılan GaN tabanlı fotodedektörlerin tasarımı ve üretimi yapılacak.

  • 3
  • 10
Bolu’da üretiliyor! Türkiye’nin ’Ay görevi’nde kullanılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan Milli Uzay Programı'ndaki stratejik 10 hedeften biri olan Ay görevinde kullanılacak fotodedektörler, roket teknolojisi için kritik öneme sahip sensörler arasında bulunuyor.

  • 4
  • 10
Bolu’da üretiliyor! Türkiye’nin ’Ay görevi’nde kullanılacak

"BÜTÇENİN GÖNDERİLMESİNDEN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, AA muhabirine, merkezde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin Çin Bilimler Akademisi ile ortaklaşa hazırladıkları proje olduğunu anlattı.

  • 5
  • 10
Bolu’da üretiliyor! Türkiye’nin ’Ay görevi’nde kullanılacak

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini aktaran Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi Ay görevindeki roket sisteminin ateşleyici kısmının veriminin izlenmesinde, yangın söndürmede ve infilak bastırmada kullanılacak sensörlerin üretimini burada gerçekleştireceğiz.