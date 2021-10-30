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Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak

Facebook'un kurcusu Mark Zuckerberg ve diğer teknoloji devleri tarafından ortaya atılan 'metaverse' yani 'metaevren' kavramı mevcut dünyaya bir alternatif olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Şu sıralar büyük teknoloji şirketlerinin hedefi, metaverse ile fiziksel dünyaya alternatif olacak bir dünya yaratmak.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 09:17
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Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak
Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen metaverse konsepti, internetin gelişimindeki bir sonraki aşama olarak görülüyor. Bir anlamda buna internetin evrim geçirmiş hali demek mümkün.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak
Facebook'un gelecek 10 yılda 1 milyar insana ulaşıp, 100 milyarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. En azından Zuckerberg'in iddiası bu.
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Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak
Kurgusal bir gerçeklik olan Metaverse konsepti, bir sonraki aşamanın parçası olmak isteyen yatırımcılar ve şirketlerden büyük ilgi görüyor. Neal Stephenson, 1992'de bilim kurgu romanı Snow Crash'te metaverse terimini ortaya atmıştı.
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Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak

Microsoft CEO'su Satya Nadella geçtiğimiz yıl mayıs ayında bir konferansta metaverse'den bahsederek, "Dijital ikizler, simüle edilmiş ortamlar ve karma gerçeklikten oluşan bir metaverse, birinci sınıf bir platform olarak ortaya çıkıyor" dedi.

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Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak

Sanal gerçeklik gözlükleri ile girilebilecek olan bu sanal dünya için teknoloji şirketleri daha da ileri gitmiş durumda. Şu anda en gelişmiş versiyon olan Oculus gibi cihazlar dışında beyin-makine arayüzleri araştırılıyor.