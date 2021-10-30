30 Ekim 2021, Cumartesi
Dev şirketlerden yeni teknoloji hamlesi! Amaç fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya oluşturmak
Facebook'un kurcusu Mark Zuckerberg ve diğer teknoloji devleri tarafından ortaya atılan 'metaverse' yani 'metaevren' kavramı mevcut dünyaya bir alternatif olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Şu sıralar büyük teknoloji şirketlerinin hedefi, metaverse ile fiziksel dünyaya alternatif olacak bir dünya yaratmak.
Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 09:17
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