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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp'ta sürpriz gelişme: İki yeni bomba özellik yolda! Videoları sessize alma ve daha sonra oku... WhatsApp'ta sürpriz gelişme: İki yeni bomba özellik yolda! Videoları sessize alma ve daha sonra oku...
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dönem dönem yeni özelliklerini kullanıma sunan WhatsApp, son olarak iki yeni özelliğini çıkaracağını duyurdu. Bu özellik çoğu kullanıcı tarafından büyük beğeni toplayacak gibi gözüküyor. WhatsApp'ın yeni özellikleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın o bomba özellikleri...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 11:26
WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Facebook bünyesine bağlanan WhatsApp uygulamasında "videoları sessize alma" ve "daha sonra oku" özelliklerinin geleceği duyuruldu. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR VİDEOLARI SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİ
Son olarak duyurulan yeni özelliklerden biri de videolar hakkında. Bu özellik ile birlikte mesaj olarak ya da hikaye (durum) kısmında paylaşacak olan kullanıcılar, paylaşmadan önce videoları sessize alabilecek.
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle video yükleme işlemini başlatmanız gerekiyor. Video yükleme esnasında karşınıza çıkan ekranda hoparlör simgesine dokunarak özelliği aktif edebilirsiniz.
Özelliğin ilk olarak iOS kullanııları için kullanıma sunulması bekleniyor. Daha sonra ise Android kullanıcıları için aktif edilecek.
DAHA SONRA OKU ÖZELLİĞİ
WhatsApp'ın yeni özelliği "daha sonra oku" beta sürümüne eklendi. Arşivlenmiş sohbet özelliğinin geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkacak bu özellik hakkında henüz bir detay paylaşılmadı.
"Daha sonra oku" özelliğinin yine ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Hemen şunu da belirtelim ki, bu özellikler henüz geliştirme aşamasında ve çıkış tarihi henüz belli değil.
UZMANLAR, WHATSAPP'TA UÇTAN UCA ŞİFRELEME YASAĞINA SICAK BAKMIYOR
Dijital iletişim uygulamalarında kullanılan "uçtan uca şifreleme" yönteminin herhangi bir gerekçe ile kaldırılmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile iletişim özgürlüğüne zarar verebileceği bildirildi.
Avrupa Birliğinin (AB), WhatsApp ve Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini terör ve güvenlik gibi gerekçelerle yasaklayacağı iddialarının gündeme gelmesini değerlendiren uzmanlar, bu sistemin kullanıcıların veri güvenliğinin devamı için gerekli olduğunu kaydetti.