WhatsApp'ta sürpriz gelişme: İki yeni bomba özellik yolda! Videoları sessize alma ve daha sonra oku...

DAHA SONRA OKU ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın yeni özelliği "daha sonra oku" beta sürümüne eklendi. Arşivlenmiş sohbet özelliğinin geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkacak bu özellik hakkında henüz bir detay paylaşılmadı.

"Daha sonra oku" özelliğinin yine ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Hemen şunu da belirtelim ki, bu özellikler henüz geliştirme aşamasında ve çıkış tarihi henüz belli değil.