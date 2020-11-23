TSK'nın altyapısında büyük değişim! İşte ASELSAN'ın son harikası...

Türkiye 2023 hedeflerine doğru giderken, askeri teknolojide geliştirilen yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şekli'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı.