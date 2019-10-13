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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programlarının başında gelen WhatsApp kullanıcılarına kötü haber geldi. WhatsApp'ta yeni tehlike ortaya çıktı! GIF'lere dikkat edin. Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fark edilen yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları tehdit ediyor. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 21:34
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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!

WhatsApp milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması olmayı başardı ancak saçtığı tehlikeyle gündeme geldi. Kullanıcıları tarafından son günlerde tepki çeken WhatsApp, bir özelliği daha kaldırdı. İşte WhatsApp'taki dünyıya ayağa kaldıran o tehlike.

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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!
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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!

ERİŞİM HAKKI KAZANMA

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fark edilen yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları tehdit ediyor. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı.
Son dönemde WhatsApp'ı gözüne kestiren hacker'lar, kurbanlarının telefonlarına girebilmek için yeni yöntemler arıyor. Son olarak WhatsApp'ın yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker'lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF'leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor.

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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!

Yani siz farkında olmadan bu GIF'i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker'ların kontrolüne geçiyor.

Daha çok Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor.

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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!

WhatsApp, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte herhangi bir açıklama yapmazken, yayınladığı bir güncellemeye kullanıcıların geçmesi konusunda uyarıda bulundu. Yayınlanan 2.19.244 sürümünü halen kurmadıysanız Google Play Store'a girip güncellemeyi hemen indirmenizi öneriyoruz.