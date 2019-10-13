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WhatsApp'ta milyonları etkileyen yeni tehlike ortaya çıktı! Milyonlar şaşkın!
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programlarının başında gelen WhatsApp kullanıcılarına kötü haber geldi. WhatsApp'ta yeni tehlike ortaya çıktı! GIF'lere dikkat edin. Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fark edilen yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları tehdit ediyor. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.10.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 21:34
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