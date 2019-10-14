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NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar
Mars hakkındaki çalışmalarına devam eden NASA yeni keşfini açıkladı. NASA'nın Mars'ın derinliklerinden elde ettiği görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Bu bağlamda NASA tarafından yayınlanan bir haber bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyanın dışında yapılan araştırmalar her zaman merak edilmiştir. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı Mars'a gönderdiği indirdiği sismik inceleme aracı InSight, 100'den fazla sesi kayıt altına aldığını bildirdi. NASA, kayıt altına alınan seslerin, insanların duyabileceği şekilde işleyerek yayınladı. Kızıl gezegen olarak bilinen MARS'tan yansıyan görüntüler herkesi hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:14
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