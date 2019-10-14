14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar

Mars hakkındaki çalışmalarına devam eden NASA yeni keşfini açıkladı. NASA'nın Mars'ın derinliklerinden elde ettiği görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Bu bağlamda NASA tarafından yayınlanan bir haber bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyanın dışında yapılan araştırmalar her zaman merak edilmiştir. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı Mars'a gönderdiği indirdiği sismik inceleme aracı InSight, 100'den fazla sesi kayıt altına aldığını bildirdi. NASA, kayıt altına alınan seslerin, insanların duyabileceği şekilde işleyerek yayınladı. Kızıl gezegen olarak bilinen MARS'tan yansıyan görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:14
  • 1
  • 104
NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar

MARS'TA BİR GÜN DÜNYA'DAN SADECE 40 DAKİKA DAHA UZUN

Güneş'ten uzaklığına göre 4. sırada yer alan ve Merkür'den sonra Güneş sisteminin en küçük 2. gezegeni olan Mars Dünya'nın kuzeni olarak düşünülebilir.

* Bir Mars günü bir Dünya gününden sadece birazcık daha uzun. Bir Dünya günü yaklaşık 24 saat iken, bir Mars günü yaklaşık 24 saat 40 dakika. Yani bir gün Mars'a insan ayak basarsa gündüz ve geceye uyum sağlamakta zorluk çekmeyecek gibi görünüyor.

* Dünya ile Mars arasındaki bir diğer benzerlik ise mevsimsel değişimler. Bildiğimiz gibi mevsimlerin oluşma nedeni Dünya'ya gelen Güneş ışınlarının açısında yıl boyunca meydana gelen değişimlerdir.
Bunun nedeni de Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde 23.5 derecelik bir eğiklikle durmasıdır. Ancak Mars için bu eğiklik açısı 25.2 derecedir.

* Bir Mars yılı (686 Dünya günü) yaklaşık 2 Dünya yılına eşittir. Bu da demek oluyor ki bir Mars mevsimi bir Dünya mevsiminden yaklaşık 2 kat daha uzun sürüyor.
İşte bu nedenlerle Dünya'nın neredeyse yarısı büyüklüğündeki Mars Dünya'nın minik kuzeni olarak görülebilir.

  • 2
  • 104
NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar

MARS, ANTARTİKA GİBİDİR

Mars aslında ölümcül bir gezegendir. Bunun iki ana nedeni var.

1. Mars'ta sıcaklık çok düşüktür ve -87 santigrad dereceye kadar düşebilir. Adeta Antartika! Mars üzerinde sıcaklık aslında 0'ın üzerine nadiren çıkar.

  • 3
  • 104
NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar

2. Mars'ta Dünya'dakine benzer bir atmosfer yoktur. Dünya atmosferinin %1'inden bile daha incedir. Mars atmosferinin neredeyse %95'i karbon dioksitten oluşuyor! Yani Mars yüzeyinde özel kıyafetler olmadan dolaşmak imkânsızdır.
Adını Roman savaş tanrısından alan Mars 'kızıl gezegen' olarak adlandırılır. Bunun nedeni yüzeyindeki demir oksittin (yani demirin paslanması olayı) gezegene kan gibi kızılımsı bir renk vermesidir.

  • 4
  • 104
NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar

NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, gezegende kaydettiği seslerden sadece 21'inin "güçlü deprem adayı" olduğu tahmin ediliyor.

  • 5
  • 104
NASA Mars'taki yeni keşfini duyurdu! Dehşete düşüren fotoğraflar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı bildirildi.