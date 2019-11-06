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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

WhatsApp'a birçok yeni özellik eklenip, kullanıcı deneyimi zenginleştirilse de, şikayet edilen noktaları var. Bu eksi kısımlar da yeni güncellemelerle düzeltiliyor. Kullanıcıların tanımadığı kişiler tarafından alakasız, rastgele gruplara eklenme konusunda şikayetleri vardı. Bu durum birçok defa çeşitli internet topluluklarında, sosyal medyada dile getirildi. WhatsApp, gruplara eklenme konusundaki özelliğini daha da derinleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 18:37
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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

'Hiç Kimse', 'Kişilerim' ve 'Herkes' olmak üzere dahil olunacak grupların, kullanıcı tarafından seçilmesini sağlayan özellik ilk kez Hindistan'da test edildi.

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

Bunun ardından yeni yayınlanan gizlilik özelliği ile kullanıcılar, tanımadıkları kişilerin gruplarına eklenmesini engelleyecek.

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

Yani, kimlerin, sizi hangi gruplara ekleyeceğine karar vermenizi sağlayacak.

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

Peki yeni özellik nasıl aktif hale getirilecek?

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

WhatsApp'ın 'Ayarlar' seçeneğinden 'Hesaplar' bölümüne gidin. 'Gizlilik' sekmesinden 'Gruplar'ı seçerek hangi kişilerin, sizi WhatsApp grubuna dahil edebileceğine karar verebilirsiniz.