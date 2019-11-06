WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

WhatsApp'a birçok yeni özellik eklenip, kullanıcı deneyimi zenginleştirilse de, şikayet edilen noktaları var. Bu eksi kısımlar da yeni güncellemelerle düzeltiliyor. Kullanıcıların tanımadığı kişiler tarafından alakasız, rastgele gruplara eklenme konusunda şikayetleri vardı. Bu durum birçok defa çeşitli internet topluluklarında, sosyal medyada dile getirildi. WhatsApp, gruplara eklenme konusundaki özelliğini daha da derinleştirdi. İşte detaylar...