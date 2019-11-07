Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!
Yerli ve milli teknolojilerle üretilen askeri silahlar, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Türkiye'nin savunma için ürettiği ve geliştirdiği yerli askeri silahlar için siparişler ardı ardına geliyor. ATAK helikopterleri ve SİHA'larla dünyada nam yapan Türkiye'nin geliştirdiği milli sniper tüfeği de yurt dışına açılıyor. İşte Türkiye'nin tüm dünyada ses getiren yerli ve milli silahları...
Giriş Tarihi: 07.11.2019 14:16Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 14:53