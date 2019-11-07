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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!

Yerli ve milli teknolojilerle üretilen askeri silahlar, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Türkiye'nin savunma için ürettiği ve geliştirdiği yerli askeri silahlar için siparişler ardı ardına geliyor. ATAK helikopterleri ve SİHA'larla dünyada nam yapan Türkiye'nin geliştirdiği milli sniper tüfeği de yurt dışına açılıyor. İşte Türkiye'nin tüm dünyada ses getiren yerli ve milli silahları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 14:53
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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özel bir savunma sanayi şirketi tarafından Türkiye'de ilk kez prototipi tamamlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine (sniper tüfeği) 3 ülkeden sipariş geldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "3 ülkeden sipariş verdiler, bizimle çalışmak istediler" dedi.

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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!
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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!

Kırıkkale'de AR-GE çalışmalarına 2018 yılında başlanan ve yüzde 100 yerli ve milli olarak 3 mühendis tarafından tasarlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin, prototipi tamamlandı.

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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!

Sniper tüfeğinin testleri tamamlandıktan sonra seri üretim için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) da hibe desteği alınacağı bildirildi.

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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağmuru yağıyor!

AR-GE süreci devam eden sniper tüfeği, 5+1 mermi kapasitesine sahip ve 6 yivsetli namlu ile donatıldı. 6 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili bin 300 metre, azami menzili ise 3 bin 500 metre olacağı öngörülüyor. Sniper tüfeğinin diğer bir özelliği ise hem sağ hem de solak atıcılar tarafından kullanılabiliyor olması.