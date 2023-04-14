WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

"WhatsApp'ta tüm bilgilerimi nasıl saklayabilirim?" sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor. Milyonlarca insanın kullandığı anlık mesajlaşma platformunda her geçen gün yeni bir özellik ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar, görünmez olmak ve kişisel bilgilerini saklamak istiyor. İşte, WhatsApp'ta tüm bilgilerinizi gizleyebileceğiniz o yöntem...