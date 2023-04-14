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WhatsApp'ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

WhatsApp'ta görünmez olmanın yolları! Bu yöntem tüm bilgilerinizi saklıyor! Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp sık sık güncelleniyor. Kullanıcıların gizliliği kapsamında önemli adımlar atılırken gizlenmenin çok kolay olduğu bir özellik keşfedildi. Bu yöntemle tüm kullanıcılar görünmez hale geliyor. Peki, WhatsApp'ta nasıl görünmez olunur? İşte, adım adım yöntemler...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:27
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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

"WhatsApp'ta tüm bilgilerimi nasıl saklayabilirim?" sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor. Milyonlarca insanın kullandığı anlık mesajlaşma platformunda her geçen gün yeni bir özellik ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar, görünmez olmak ve kişisel bilgilerini saklamak istiyor. İşte, WhatsApp'ta tüm bilgilerinizi gizleyebileceğiniz o yöntem...

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

KULLANICI ADI NASIL GİZLENİR?

WhatsApp kullanıcı adınızı hala kaldıramadıysanız aşağıda yer alan bilgileri takip ediniz.

*İlk olarak profil düzenleme butonuna basın.
*WhatsApp kullanıcı adının bulunduğu bölümü -> (ok) simgesi ekleyin
*İşlemler üzerine sol tarafta yer alan ok simgesini kaldırın.
*Bu yöntem ile birlikte isminiz tamamen gizli hale gelir.

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

ÇEVRİMİÇİ KAPATMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp uygulamasında yer alan çevrim içi özelliği ve diğer gizlilik özelliklerinizi kapatmanız ile birlikte tamamen gizli olmanız sağlanabilir.

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

Çevrim içi özelliğini WhatsApp/Ayarlar/Gizlilik/Son görülme ve çevrim içi butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz. Gizlilik bölmesinde yer alan diğer seçenekleri de gözden geçirebilirsiniz. İstediğiniz gizlilik için butonlara tıklamanız yeterli olacaktır.

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...

SON GÖRÜLME VE ÇEVRİMİÇİ DURUMU GİZLEME

Kişilerinizin WhatsApp'ta en son ne zaman aktif olduğunuzu ya da o an çevrimiçi olup olmadığınızı bilmesini engelleyebilirsiniz.