İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

RÜZGAR SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin, iki ertelemenin ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması programı kuvvetli rüzgar nedeniyle 27 saniye kala bir kez daha ertelendi.