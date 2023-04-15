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Haberler Galeri İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

İMECE uydusu fırlatılışını canlı izlemek isteyenler detayları araştırıyor. İMECE Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu özelliğini taşıyor. 3. kez fıtlatılışı ertelenen İMECE uydusu bugün uzaya gönderilecek. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen İMECE uydusunun detayları araştırılıyor. Peki İMECE uydusu nedir, özellikkleri neler? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:43
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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

İMECE uydusu hava koşulları nedeniyle 3. kez ertelendi. TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan yerli ve milli uydumuz İMECE 15 Nisan Cuma günü uzaya fırlatılacak. Peki İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

İMECE UYDUSU FIRLATILIŞI CANLI İZLE!

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu saat 09.47'de yapılacak.

AHaber CANLI YAYIN

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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

RÜZGAR SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin, iki ertelemenin ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması programı kuvvetli rüzgar nedeniyle 27 saniye kala bir kez daha ertelendi.

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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

TSK'NIN UZAYDAKİ GÖZÜ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İmece'nin metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu olduğunu, TSK'nın uzaydaki gözü olacağını söyledi.

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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...

KAÇ YIL GÖREV YAPACAK?

680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.