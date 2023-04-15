HaberlerGaleriİMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...
İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...
İMECE uydusu fırlatılışını canlı izlemek isteyenler detayları araştırıyor. İMECE Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu özelliğini taşıyor. 3. kez fıtlatılışı ertelenen İMECE uydusu bugün uzaya gönderilecek. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen İMECE uydusunun detayları araştırılıyor. Peki İMECE uydusu nedir, özellikkleri neler? İşte detayları...