27 bin TL'ye APPLE! Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! Samsung, Xiaomi, Huawei...

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan, "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi. Yüz binlerce genci heyecanlandıran haberlerin ardından telefon fiyatları bir bir araştırılmaya başlandı. İşte öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları...