iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

Apple kullanıcıları, heyecanla beklenen iOS 18 güncellemesi için geri sayıma başladı. Özellikle yapay zeka gibi yenilikçi özelliklerle dikkat çeken iOS 18'in hangi iPhone modellerine sunulacağı büyük bir merak konusu oldu. Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 18 ile birlikte gelecek yeni özellikleri detaylı bir şekilde tanıttı. Şimdi ise iOS 18'in resmi çıkış tarihi ve desteklenecek iPhone modelleri konuları teknoloji severler tarafından yakından takip ediliyor.