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iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

iPhone kullanıcıları, Apple'ın merakla beklenen iOS 18 güncellemesi için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle donatılarak kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim vaat ediyor. Şimdi ise iOS 18'in çıkış tarihi ve hangi iPhone modellerine geleceği konuları gündemde. Apple'ın yeni güncellemesi, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 18:13
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iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

Apple kullanıcıları, heyecanla beklenen iOS 18 güncellemesi için geri sayıma başladı. Özellikle yapay zeka gibi yenilikçi özelliklerle dikkat çeken iOS 18'in hangi iPhone modellerine sunulacağı büyük bir merak konusu oldu. Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 18 ile birlikte gelecek yeni özellikleri detaylı bir şekilde tanıttı. Şimdi ise iOS 18'in resmi çıkış tarihi ve desteklenecek iPhone modelleri konuları teknoloji severler tarafından yakından takip ediliyor.

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iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18 ile ilgili tahminler gelmeye başladı. Yeni işletim sisteminin çıkış tarihi ve destekleyeceği cihazlar şimdiden heyecan yarattı.

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iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

iOS 18 Çıkış Tarihi

Teknoloji devinin geleneksel olarak Eylül ayında gerçekleştirdiği iPhone etkinliklerinde yeni işletim sistemini de duyurduğu biliniyor. Bu doğrultuda, iPhone 16 serisinin tanıtımının ardından iOS 18'in de Eylül 2024 gibi kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Hangi iPhone Modelleri iOS 18'i Alacak?

iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri ise şöyle:

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iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

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iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?

iPhone 13 Serisi: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Serisi: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max