iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
iPhone kullanıcıları, Apple'ın merakla beklenen iOS 18 güncellemesi için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle donatılarak kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim vaat ediyor. Şimdi ise iOS 18'in çıkış tarihi ve hangi iPhone modellerine geleceği konuları gündemde. Apple'ın yeni güncellemesi, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.