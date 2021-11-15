80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

"DÜŞMANA KORKU SALMAK İSTEYENLER İÇİN ÜRETİLDİ"

Caviar'dan yapılan açıklamada, "iPhone 13 Pro Tyrannophone, saf kehribardan yapılmış sarı gözüyle rakiplerinizin kalplerine korku salan bir dinozor kafasının boyutlu görüntüsüyle süslendi. Bir canavarın yırtıcı gülümsemesi sadece bir dekor unsuru değil, aynı zamanda bir ayrıcalık ve benzersizlik unsurudur, çünkü dinozorun dişlerinden biri gerçek. 80 milyon yıllık gerçek bir Tyrannosaurus dişinin parçasından bir parça içeriyor" denildi.