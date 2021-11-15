15 Kasım 2021, Pazartesi
80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı
Rusya merkezli Caviar firması iPhone 13 Pro Max'e yeni bir boyut kazandırdı. iPhone 13 Pro Max'i 80 milyon yıllık bir T-rex dişi kullanarak yeniden tasarlayan Caviar, sadece 7 adet üretildiğini açıkladı. "Acele etmelisiniz" diyen firma yetkilileri, telefonun fiyatını da duyurdu.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:58
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