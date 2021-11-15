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Haberler Galeri 80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

Rusya merkezli Caviar firması iPhone 13 Pro Max'e yeni bir boyut kazandırdı. iPhone 13 Pro Max'i 80 milyon yıllık bir T-rex dişi kullanarak yeniden tasarlayan Caviar, sadece 7 adet üretildiğini açıkladı. "Acele etmelisiniz" diyen firma yetkilileri, telefonun fiyatını da duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:58
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80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

Rus lüks bir mücevher markası, Apple'ın amiral gemisi telefonunu 80 milyon yıllık bir T-rex dişini kullanarak yeniden tasarladı. "Düşmana korku salmak için" üretildiği belirtilen iPhone 13 Pro Max, oldukça yüksek etiket fiyatıyla dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

18 bin liraya varan fiyat etiketi ile Apple'ın iPhone 13 Pro Max'i piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Rusya merkezli Caviar adlı bir lüks telefon markası ise Apple'ın amiral gemisini yeni bir boyuta taşıdı.

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80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

80 MİLYON YILLIK DİNOZOR DİŞİ KULLANILDI

Şİrket, 80 milyon yıllık gerçek bir T-rex dişine sahip "Tyrannophone" adlı 6 bin 830 sterlinlik (yaklaşık 92 bin lira) bir versiyonunu tanıttı.

Bununla birlikte Tyrannophone, ayrıca bir T-rex figürüne de sahip.

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80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

"DÜŞMANA KORKU SALMAK İSTEYENLER İÇİN ÜRETİLDİ"

Caviar'dan yapılan açıklamada, "iPhone 13 Pro Tyrannophone, saf kehribardan yapılmış sarı gözüyle rakiplerinizin kalplerine korku salan bir dinozor kafasının boyutlu görüntüsüyle süslendi. Bir canavarın yırtıcı gülümsemesi sadece bir dekor unsuru değil, aynı zamanda bir ayrıcalık ve benzersizlik unsurudur, çünkü dinozorun dişlerinden biri gerçek. 80 milyon yıllık gerçek bir Tyrannosaurus dişinin parçasından bir parça içeriyor" denildi.

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80 milyon yıllık T-rex dişinden iPhone 13 Pro Max yapıldı! Rus şirket fiyatını ve adedini açıkladı

7 ADET ÜRETİLDİ

Bununla birlikte, Tyrannophone modelin 6 bin 427 sterlin (yaklaşık 86 bin lira fiyatla iPhone 13 Pro modelinde de mevcut olduğu belirtildi. Ancak, Caviar bu modellerden birine sahip olmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği ve sadece 7 adet üretildiğini açıkladı.