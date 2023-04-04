HaberlerGaleriWhatsApp'ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...
WhatsApp'ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...
Akıllı telefonu bulunan hemen hemen herkesin aktif bir şekilde kullandığı WhatsApp uygulamasında en çok şikayet edilen şeylerin başında gönderilen fotoğrafın kalitesinin düşmesi yer alıyor. Asla çözülemeyecek olarak görülen bu sorunu sonlandıracak yöntem geldi. İşte tüm merak edilenler...