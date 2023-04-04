WhatsApp’ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanıcılara sunulduğu ilk günden bu yana birçok değişikliğe uğrayarak kendisine yeni özellikler ekledi. Ancak kullanıcıların en çok şikayet ettiği gönderilen fotoğrafın kalitesine ilişkin bir düzeltme yaşanmadı. İşte bu sorunu bitirecek yöntem haberimizde...