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WhatsApp'ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

Akıllı telefonu bulunan hemen hemen herkesin aktif bir şekilde kullandığı WhatsApp uygulamasında en çok şikayet edilen şeylerin başında gönderilen fotoğrafın kalitesinin düşmesi yer alıyor. Asla çözülemeyecek olarak görülen bu sorunu sonlandıracak yöntem geldi. İşte tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:09
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WhatsApp’ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanıcılara sunulduğu ilk günden bu yana birçok değişikliğe uğrayarak kendisine yeni özellikler ekledi. Ancak kullanıcıların en çok şikayet ettiği gönderilen fotoğrafın kalitesine ilişkin bir düzeltme yaşanmadı. İşte bu sorunu bitirecek yöntem haberimizde...

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WhatsApp’ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

WhatsApp uygulamasında kaliteli fotoğraf göndermenin başka yolları da yer alıyor. Yüksek kalitede fotoğraf gönderebilmek için diğer bi yöntem ise sıkıştırarak göndermekten geçiyor.

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WhatsApp’ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

ZİP OLARAK GÖNDERİN!

Dosya yöneticini açarak göndermek istediğiniz fotoğrafın olduğu klasöre gitmeniz gerekir. Daha sonrasında göndermek istediğiniz fotoğrafı işaretleyerek .zip dosyası haline getirmelisiniz.

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WhatsApp’ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

Zip dosyası haline getirdiğiniz fotoğrafı kişi veya kişilere göndermek üzere mesaj penceresini açarak sohbet ekranında yer alan Ataş simgesine tıklamanız hemen ardından ise karşısına çıkan seçeneklerden dokümana tıklayarak daha öncesinde oluşturduğunuz .zip dosyasını seçmelisiniz.

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WhatsApp’ta bu şekilde gönderdiğinizde kalitesi düşmüyor! Kimse bilmiyor! Fotoğrafı böyle gönderirseniz...

WhatsApp'ta kaliteli fotoğraf göndermek için bir diğer tüyo ise şu şekilde; Fotoğrafı göndermek istediğiniz kişinin veya grubun sohbet penceresini açarak sohbet ekranında yer alan Ataş simgesine tıklamanız gerekir.