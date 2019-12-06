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WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

WhatsApp yarından itibaren toplu mesaj özelliğini kaldıracağını duyurdu. Toplu mesajı sürekli kullananlar duruma tepki gösterirken, toplu mesajlardan rahatsız olanlar ise karara destek verdi. Dünyanın en yaygın mesajlaşma ağı olan WhatsApp birçok özelliği kullanıcılarına sunarken, şikayet aldığı özellikleri de kaldırmasıyla biliniyor. Peki, WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:03
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WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

WhatsApp dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Dünyanın en yaygın mesajlaşma ağı olan WhatsApp çıkardığı özelliklerle kendisini sürekli yeniliyor. Birçok özellik beğenilirken, birçoğu da beğenilmemesi nedeniyle kısa sürede kaldırılıyor.

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WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

Güncelliğini korumak isteyen WhatsApp, müşterilerinden gelen şikayetleri de yabana atmıyor. Şikayetler doğrultusunda uygulamada değişikliğe gidiliyor.

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WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

WhatsApp'ın son kararı ise tarihi bir dönüm noktası oldu. Mesajlaşma uygulamalarının olmazsa olmazı toplu mesajlar WhatsApp'tan kaldırılıyor. WhatsApp kararını resmen duyurdu. Yarından itibaren toplu mesaj uygulaması devre dışı kalacak.

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WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

TOPLU MESAJ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILIYOR?

WhatsApp, reklam şirketleri ve firmalar gibi kuruluşların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği yasaklıyor.

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WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

WHATSAPP'TAN KİŞİSELLİK VURGUSU

Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder.