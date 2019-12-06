WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?
WhatsApp yarından itibaren toplu mesaj özelliğini kaldıracağını duyurdu. Toplu mesajı sürekli kullananlar duruma tepki gösterirken, toplu mesajlardan rahatsız olanlar ise karara destek verdi. Dünyanın en yaygın mesajlaşma ağı olan WhatsApp birçok özelliği kullanıcılarına sunarken, şikayet aldığı özellikleri de kaldırmasıyla biliniyor. Peki, WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.12.2019 16:54Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:03