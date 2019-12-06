WhatsApp'ta bir devir yarın kapanıyor! WhatsApp toplu mesaj özelliği neden kaldırılıyor?

WHATSAPP'TAN KİŞİSELLİK VURGUSU

Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder.