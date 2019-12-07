Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...

Artık elinde akıllı telefon olmayan kişilerin sayısı çok az. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar iletişimden, fotoğrafçılığa kadar pek çok şey de kullanılabiliyor. Ancak bu kadar vazgeçilmez olan telefonlarımız hakkında çok fazla şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





