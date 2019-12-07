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Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...

Artık elinde akıllı telefon olmayan kişilerin sayısı çok az. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar iletişimden, fotoğrafçılığa kadar pek çok şey de kullanılabiliyor. Ancak bu kadar vazgeçilmez olan telefonlarımız hakkında çok fazla şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 06:57
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Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...

Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Şimdi önce WhatsApp'a girin.

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Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

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Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...
Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.
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Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...

Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?

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Dikkat! Akıllı telefonlardaki gizli özellik...

WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.