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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...

Instagram aldığı yeni karar sonrası belli bir yaşın altındaki kullanıcıların profillerini kapatma kararı aldı. Yeni düzenleme sonrası milyonlarca hesabın kapanacağını açıklayan Instagram yönetimi, alınan kararı da açıkladı. Instagram'a artık yaş sınırlaması geldiği duyuruldu. Peki kaç yaşının altındakilerin Instagram hesapları kapacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 13:36
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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...

Instagram aldığı yeni karar sonrası belli bir yaşın altındaki kullanıcıların profillerini kapatma kararı aldı. Yeni düzenleme sonrası milyonlarca hesabın kapanacağını açıklayan Instagram yönetimi, alınan kararı da açıkladı. Instagram'a artık yaş sınırlaması geldiği duyuruldu. Peki kaç yaşının altındakilerin Instagram hesapları kapacak?

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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının başında olan Instagram, bu sefer yeni bir özellikle değil, yeni bir düzenleme ile karşımıza çıktı.

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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...

13 YAŞ ALTINDAKİLER...

Çocukların internet ortamından kötü bir şekilde etkilendiği bu dönemde, Instagram 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı.

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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...

Uzun zamandır çocuk kullanımı konusunda yetersiz denetlemeye sahip olduğu düşünülen sosyal medya platformu, çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmekle eleştiriliyordu.

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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...

Bu politika ile birlikte uygulamanın, Çocukların Çevirimiçi Gizliliğini koruma Yasası'yla (COPPA) uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.