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Instagram yeni kararıyla herkesi şoke etti! Instagram'a yaş sınırlaması geliyor...
Instagram aldığı yeni karar sonrası belli bir yaşın altındaki kullanıcıların profillerini kapatma kararı aldı. Yeni düzenleme sonrası milyonlarca hesabın kapanacağını açıklayan Instagram yönetimi, alınan kararı da açıkladı. Instagram'a artık yaş sınırlaması geldiği duyuruldu. Peki kaç yaşının altındakilerin Instagram hesapları kapacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 13:36
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