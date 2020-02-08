Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

NASA farkında olmadan yayınladı! Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğrafta, Mısır Piramitleri'ne benzeyen bir yapı ve tünel ile bu piramide bağlanan kare şeklinde bir bina görüldü. Bu fotoğraf, uzaylılar var mı? sorusunun cevabını bulmak için süren tartışmaları daha da ateşlendirdi. İşte uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilen binaların görüntüleri ve ilginç görüntüler ile ilgili uzmanların iddiaları...