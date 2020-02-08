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Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

NASA farkında olmadan yayınladı! Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğrafta, Mısır Piramitleri'ne benzeyen bir yapı ve tünel ile bu piramide bağlanan kare şeklinde bir bina görüldü. Bu fotoğraf, uzaylılar var mı? sorusunun cevabını bulmak için süren tartışmaları daha da ateşlendirdi. İşte uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilen binaların görüntüleri ve ilginç görüntüler ile ilgili uzmanların iddiaları...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 14:26
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Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!
Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

Varlığı iddia edilen uzay üssünün, NASA'nın güneş sisteminde bilinen en büyük volkanik dağ olan Olympus Mons yakınlarındaki '2001 Mars Odyssey Misyonu' tarafından çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. İngilltere merkezli Express haber sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın arşivlerinden çıkan inanılmaz fotoğrafın alt kısmında, kayalardan yapılmış bir yapı gözüküyor ve UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor. UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.

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Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!
Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

"UZAYLILARA AİT BİR ÜS"
UFO uzmanı Scott C Waring "Mars üzerinde bulunan antik bir uzay üssü neye benzerdi?" sorusunu sorduktan sonra, "NASA'nın arşivinden çıkan bu fotoğraf, bu soruyu açıklıyor.

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Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!
Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

Fotoğrafın altında uzaylılara ait bir yapı var. Gerçekten buradaki yapı, tünel ile birbirine bağlanan piramit ve kare şeklinde binalardan oluşuyor." açıklamasında bulundu. "Durumun böyle olması, o yapıyı inşa eden uzaylıların sadece gezegenin etrafında serbestçe dolaşmadıkları, bunun yanında güvende olmak için tüneller inşa ettiklerini anlatıyor."

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Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!
Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

UFO avcısına göre, NASA'nın fotoğrafındaki uzaylı üssü, Kızıl Gezegenin etrafına yayılmış yüzlerce uzaylı yapısından sadece bir tanesi.

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Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!
Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı? NASA yayınladı!

Waring, UFO meraklıları topluluğunda, uzaylı faaliyetlerini kanıtlamak için Mars ve Ay'ın çekilmiş binlerce fotoğrafını tarayan biri olarak tanınıyor.