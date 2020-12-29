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Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan baba ve oğul bu kez son model Tesla marka otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Tesla'nın koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomenlerin bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğulun milyonlarca kez izlenen o görüntüleri.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:56
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Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'da fenomen olan baba oğul bu kez son model Tesla otomobilinin koltuğunu böyle kesti!

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Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

İşte o anlar

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Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?