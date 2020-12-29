Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan baba ve oğul bu kez son model Tesla marka otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Tesla'nın koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomenlerin bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğulun milyonlarca kez izlenen o görüntüleri.