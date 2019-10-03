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WhatsApp kullanıcılarına GIF uyarısı! Milyonları etkileyen tehlike
Yenilikleriyle dikkat çeken WhatsApp, bu kez 1 milyardan fazla kullanıcısını korkuttu. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın GIF'leri konusunda uyarı yapıldı. WhatsApp'taki GIF'lerin zannedildiğinden daha tehlikeli olduğu belirtilirken, kullanıcılar madde madde uyarıldı. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı. Peki nasıl yapıyorlar?
Giriş Tarihi: 03.10.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:08
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