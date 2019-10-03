WhatsApp kullanıcılarına GIF uyarısı! Milyonları etkileyen tehlike

Daha çok Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor. WhatsApp, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte herhangi bir açıklama yapmazken, yayınladığı bir güncellemeye kullanıcıların geçmesi konusunda uyarıda bulundu.