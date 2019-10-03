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Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

Meizu Note 8 özellikleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. BİM Meizu Note 8 akıllı telefonu 4 Ekim itibariyle satışa sunuyor. BİM'de satılan Meizu Note 8 özellikleri merak ediliyor. BİM'de 1150 TL'ye satılacak Meizu Note 8 diğer internet sitelerine göre 150-200 TL bandında daha uygun fiyata satılıyor. Peki, Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 22:10
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Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

Meiznu Note 8 özellikleri vatandaşların merak konusu oldu. Bu hafta BİM aktüel ürünü olarak satışa çıkacak Meizu Note 8 özellikleri sorgulanmaya başlandı. BİM Meizu Note 8 şimdiden büyük ilgi görüyor. Yalnızca siyah renginin satılacağı Android telefonda yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi sensörü gibi özellikler bulunuyor.

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Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

MEIZU NOTE 8 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

6 inç büyüklüğündeki ekranı 1080 x 2160 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 632 işlemciden alıyor.

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Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 1.8 GHz hızında çalışan bu işlemci, sekiz adet özelleştirilmiş Kryo 250 işlemci çekirdeğine ve Adreno 506 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan akıllı telefonun arka kısmında, 12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Ana kamera f/1.9 diyaframa sahipken, ikinci kamera derinlik sensörü olarak görev yapıyor.

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Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

Arka kameranın hemen alt kısmında parmak izi okuyucu yer alırken, ön tarafta 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor.