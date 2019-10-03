Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!

Meizu Note 8 özellikleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. BİM Meizu Note 8 akıllı telefonu 4 Ekim itibariyle satışa sunuyor. BİM'de satılan Meizu Note 8 özellikleri merak ediliyor. BİM'de 1150 TL'ye satılacak Meizu Note 8 diğer internet sitelerine göre 150-200 TL bandında daha uygun fiyata satılıyor. Peki, Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? İşte yanıtı!