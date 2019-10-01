Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin gelmesiyle birlikte askeri teknolojide önemli bir adım atan Türkiye'de gözler, ABD yapımı olan F-35 savaş jetlerine çevrildi. ABD skandal bir karar alarak Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıkladı. Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Rusya, ABD'nin aldığı bu karar sonrası Rus yapımı olan SU-57'nin Türkiye'ye satmakta sakınca görmüyor. Peki ABD yapımı F-35 mi Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte iki savaş jetinin inanılmaz özellikleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





