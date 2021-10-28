WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, desteğini keseceği telefon modellerini açıkladı. Android ve iOS işletim sisteminde yer alan eski cihazlarda artık güncelleme olmayacağını ve en son sürümün bu cihazlarda çalışmayacağını bildiren WhatsApp, bu açıklama ile birlikte yeni güncellemenin uygulanayacağı tarihi duyurdu. Peki, WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? İşte WhatsApp kullanamayacak telefonlar..

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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