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Haberler Galeri WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, desteğini keseceği telefon modellerini açıkladı. Android ve iOS işletim sisteminde yer alan eski cihazlarda artık güncelleme olmayacağını ve en son sürümün bu cihazlarda çalışmayacağını bildiren WhatsApp, bu açıklama ile birlikte yeni güncellemenin uygulanayacağı tarihi duyurdu. Peki, WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? İşte WhatsApp kullanamayacak telefonlar..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:27
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WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

WhatsApp kullanamayacak telefonlar neler? Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yayınladığı duyuru ile bazı telefonlardan desteğini çekeceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından WhatsApp'ın çalışmayacağı telefon modelleri ve desteği çekileceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? İşte WhatsApp kullanamayacak telefonlar..

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WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

iPhone 6S'in de aralarında olduğu onlarca telefon modelinde 1 Kasım tarihinden itibaren WhatsApp uygulaması desteği bitecek.

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WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefonlar şu şekilde:

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WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

Apple

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

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WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? iPhone 6 WhatsApp desteği ne zaman bitecek? WP kullanamayacak telefonlar..

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;