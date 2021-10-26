Milli elektrikli tren raylara iniyor! Saatte 225 kilometre hıza çıkacak
Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmalara hız verilirken bu kapsamda fabrika testleri tamamlanan milli elektrikli trenin gelecek yıl raylarda olması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2021
09:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlenen bilgiye göre, raylı sistem araçları güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlaması ve yük taşımacılığında ekonomik, verimli ve çevre odaklı fırsatlar sunması nedeniyle hem kent içi hem de şehirler arası ulaşımda yaygın olarak tercih ediliyor. Bu nedenle küresel ölçekte raylı sistem araçlarına yapılan yatırımlar hızla artıyor.
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Türkiye'de de demir yolu ve kent içi ulaşım sektörlerinde artan kamu yatırımlarına paralel olarak önemli ölçüde çeken ve çekilen araç ihtiyacı ortaya çıktı.
Bugüne kadar tamamlanan projelerde kullanılan araçlar yurt dışı merkezli firmalardan tedarik edildi. Yalnızca metro ve tramvay araçları dikkate alındığında, son 30 yılda 12 firmadan 26 araç tipinde 2 bin 866 araç ithal edildi.
Demir yolu ve kent içi ulaşım sektöründe hala büyük miktarda proje stoku bulunuyor. Kaynakların yurt dışına çıkışının önüne geçilmesi, yerli raylı sistem aracı sanayisinin gelişimi ve daha sonraki aşamalarda üretilen araçların ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması önem arz ediyor.
Türkiye'de farklı nitelikte raylı sistem aracı üreten firmalar bulunmasına rağmen kapasite kullanım oranları oldukça düşük düzeyde kalırken çoğunlukla yabancı firmaların lisanslarıyla araç üretiliyor. Bu kapsamda ülkede raylı sistem araçlarının yerli üretiminde önemli kapasite oluşmakla birlikte söz konusu üretim kabiliyetleri farklı firmalara dağıldı.