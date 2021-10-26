Milli elektrikli tren raylara iniyor! Saatte 225 kilometre hıza çıkacak

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlenen bilgiye göre, raylı sistem araçları güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlaması ve yük taşımacılığında ekonomik, verimli ve çevre odaklı fırsatlar sunması nedeniyle hem kent içi hem de şehirler arası ulaşımda yaygın olarak tercih ediliyor. Bu nedenle küresel ölçekte raylı sistem araçlarına yapılan yatırımlar hızla artıyor.