WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

WhatsApp, her yıl sonunda desteğini çekeceği telefon modellerini açıklıyor. 2023'e sayılı günler kala WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 1 Ocak itibarıyla WhatsApp desteği bitecek telefonlar açıklandı. Donanım ve yazılımsal olarak eski olan telefonlar, yeni yıldan itibaren WhatsApp kullanamayacak. İşte 2023 itibarıyla WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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