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WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

WhatsApp, her yıl sonunda desteğini çekeceği telefon modellerini açıklıyor. 2023'e sayılı günler kala WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 1 Ocak itibarıyla WhatsApp desteği bitecek telefonlar açıklandı. Donanım ve yazılımsal olarak eski olan telefonlar, yeni yıldan itibaren WhatsApp kullanamayacak. İşte 2023 itibarıyla WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:28
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WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren açıklama geldi. Yeni yılın gelmesiyle birlikte WhatsApp desteği sona erecek telefonlar listesi belli oldu. Aralarında iPhone 6'nın da yer aldığı WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

01 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞMAYACAK

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda cihazda WhatsApp desteği bitecek.

İşte 1 Ocak 2023 itibarıyla WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefon modelleri:

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WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

SAMSUNG

* Samsung Galaxy Core
* Samsung Galaxy Trend Lite
* Samsung Galaxy Trend II

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WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

* Samsung Galaxy Ace 2
* Galaxy S3 mini
* Galaxy X cover 2

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WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi

iPHONE

* iPhone 6S
* iPhone SE
* iPhone 6S Plus