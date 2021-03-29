WhatsAp kullananlar dikkat! Bunu yapana dava açılıyor! WhatsApp kullanıcılar için yasal işlem başlatıyor

WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.

Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu. WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu.