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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsAp kullananlar dikkat! Bunu yapana dava açılıyor! WhatsApp kullanıcılar için yasal işlem başlatıyor WhatsAp kullananlar dikkat! Bunu yapana dava açılıyor! WhatsApp kullanıcılar için yasal işlem başlatıyor Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, aldığı yeni bir kararla gündeme geldi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamada bazı durumların tespit edilmesi durumunda dava açıldığı öğrenildi. WhatsApp, bu durumu fark ettiğinde kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatabilecek. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:03
Son yaptığı güncelleme ile gündeme bomba gibi düşen WhatsApp, bu sefer de yeni aldığı kararla konuşulmaya başlandı. Gizlilik politikası güncellemesi ile Türkiye'de çok sayıda kullanıcısını başka mesajlaşma uygulamalarına kaptıran WhatsApp, dönem dönem yeni özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ancak bu sefer özellik ile değil, aldığı bir kararla gündeme geldi. Mesajlaşma uygulaması, otomatik ileti atılması ve değişik kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi vaziyetlerin tespit etilmesi durumunda mesul bireylere karşı legal adımların atılacağını duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp'tan toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama geldi. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılara dava açılacağını bildirdi. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek. Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.
WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!
Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.
Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu. WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu.
WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?
WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.
Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı.