PUBG'den heyecan yaratan yeni oyun açıklaması! Tüm denge değişiyor! PUBG New State ne zaman başlayacak?

PUBG'den heyecan yaratan yeni oyun açıklaması geldi. Güncel duyuruları yakından takip eden oyunseverler, PUBG'nin yeni oyunu New State'in hangi tarihte çıkacağını merak ediyor. Bugüne kadar 5 milyonu aşkın kullanıcının ön kayıt yaptırdığı öğrenildi. Şimdi ise gözler oyunun çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, PUBG New State ne zaman başlayacak? İşte PUBG New State çıkış tarihi...