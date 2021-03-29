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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri PUBG'den heyecan yaratan yeni oyun açıklaması! Tüm denge değişiyor! PUBG New State ne zaman başlayacak? PUBG'den heyecan yaratan yeni oyun açıklaması! Tüm denge değişiyor! PUBG New State ne zaman başlayacak? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan PUBG oyunundan müjdeli haber geldi. Oyunseverlerin yakından takip ettiği PUBG'nin yeni oyununun yakında çıkacağı duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda yeni oyun için ön kayıt işlemleri başlamıştı. Sabırsızlıkla oyunun çıkacağı tarihi bekleyen oyunseverler, oyunun çıkış tarihini araştırıyor. Ön kayıt işlemlerinin başlamasının ardından milyonlarca kullanıcının başvuru yaptığı bildirildi. Peki, PUBG New State ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.03.2021 13:10
PUBG'den heyecan yaratan yeni oyun açıklaması geldi. Güncel duyuruları yakından takip eden oyunseverler, PUBG'nin yeni oyunu New State'in hangi tarihte çıkacağını merak ediyor. Bugüne kadar 5 milyonu aşkın kullanıcının ön kayıt yaptırdığı öğrenildi. Şimdi ise gözler oyunun çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, PUBG New State ne zaman başlayacak? İşte PUBG New State çıkış tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR PUBG NEW STATE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
'Battle royal' oyunlar arasında en çok oynanan oyunlardan birisi olan PUBG'nin yeni oyunu görücüye çıktı. Yeni oyun, Krafton ve PlayerUnknown's Battlegrounds yapımcıları tarafından hazırlandı. Milyonlarca oyunseverin ön kayıt yaptırdığı PUBG: New State'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ancak oyunun hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı.
BÜYÜK HEYECAN YARATTI
PUBG: New State oyunseverlerde büyük heyecan yarattı. Oyunda hangi özelliklerin olacağı ise merak konusu oldu. PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı.
İşte o açıklama:
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla. 100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.
Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır. Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler "Hayatta Kalan" unvanına sahip olacaktır.
Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.
Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.