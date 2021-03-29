PUBG'den heyecan yaratan yeni oyun açıklaması! Tüm denge değişiyor! PUBG New State ne zaman başlayacak?

İşte o açıklama:

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla. 100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.

Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır. Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler "Hayatta Kalan" unvanına sahip olacaktır.