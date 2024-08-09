VPN kullananlara para cezası var mı? VPN nedir, ne işe yarar, yasal mı? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...

Devlet tarafından erişimi kısıtlanan web sitelerine ve uygulamalara giriş yapmak için VPN (sanal özel ağ) veya DNS (alan adı sistemi) ayarlarını değiştirmek, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir. DNS ayarlarını değiştirme yöntemi, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklenmesinden kredi kartı bilgilerinizin çalınmasına kadar çeşitli tehlikelere neden olabilir. VPN kullanımının yasal durumu ve para cezası gibi konular da gündeme geliyor. Peki, VPN kullanmak yasal mı ve kullanıcılarına para cezası uygulanabilir mi? İşte, VPN ve DNS değiştirmenin güvenlik riskleri ve yasal durumu hakkında bilmeniz gerekenler.