SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

TikTok'un Türkiye'deki Durumu

Yayman, TikTok'un Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Kamuoyu araştırmalarında milletin büyük bir çoğunluğunun TikTok'un kapatılmasını istediğini belirten Yayman, platformun kendini aşmış durumda olduğunu ve etkileşim almak için yapılan paylaşımların gerçeklikten uzak olduğunu belirtti. Ancak, TikTok'un kapatılması veya erişim engeli getirilmesi konusunda komisyonun bir tavrı olmadığını, bu kararın BTK'ya ait olduğunu söyledi. Yayman, TikTok'un kendine gelmesi gerektiğini vurguladı.