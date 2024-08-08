08 Ağustos 2024, Perşembe
SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?
Türkiye'de sosyal medya düzenlemeleri giderek sıkılaşırken, Instagram'a yönelik BTK tarafından getirilen erişim engeli dikkatleri TikTok'a çevirdi. Kullanıcılar şimdi, TikTok'un da aynı akıbete uğrayıp uğramayacağını merak ediyor. 2024 yılı itibarıyla TikTok'un Türkiye'deki durumu ve geleceğiyle ilgili son gelişmeler kamuoyunun gündeminde.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:11