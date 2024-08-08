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Haberler Galeri SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

Türkiye'de sosyal medya düzenlemeleri giderek sıkılaşırken, Instagram'a yönelik BTK tarafından getirilen erişim engeli dikkatleri TikTok'a çevirdi. Kullanıcılar şimdi, TikTok'un da aynı akıbete uğrayıp uğramayacağını merak ediyor. 2024 yılı itibarıyla TikTok'un Türkiye'deki durumu ve geleceğiyle ilgili son gelişmeler kamuoyunun gündeminde.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:11
TİKTOK kapanacak mı? SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

Türkiye'de BTK'nın Instagram'a erişim engeli getirmesi, gözleri diğer sosyal medya platformlarına yöneltti. Şimdi ise merak edilen soru, TikTok'un da benzer bir süreçle karşılaşıp karşılaşmayacağı. 2024 yılı itibarıyla TikTok'un Türkiye'deki durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Peki TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

TİKTOK kapanacak mı? SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun üç yıl önce kurulduğunu ve TBMM'deki en fazla toplantı yapan komisyonlardan biri olduğunu belirtti. Yayman, 28. Yasama Dönemi içerisinde dijital ağ sağlayıcılarının komisyon toplantılarına katıldığını, Google yetkililerini dinlediklerini ve dijital mecralardaki sorunları ele aldıklarını ifade etti.

TİKTOK kapanacak mı? SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

"Nefret Objesine Dönüştü"

Yayman, Türkiye genelinde çeşitli illerde vatandaşların TikTok hakkında şikayetlerde bulunduğunu belirterek, kişisel olarak TikTok kullanmadığını ve platforma yönelik ciddi eleştirilerin bulunduğunu vurguladı. Yayman, TikTok'un toplumda nefret objesi haline geldiğini ve kullanıcıların irrasyonel paylaşımlar yaptığını ifade ederek, bu durumun insanlık değerlerinden uzaklaşma ve büyük bir yabancılaşma olarak gördüğünü belirtti. Yayman, TikTok'un Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak kurallarına ve geleneklerine uygun bir yayın politikası benimsemesini beklediklerini söyledi.

TİKTOK kapanacak mı? SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

Mustafa Kemal Atatürk ile İlgili Paylaşımlar Üzerine Açıklamalar

Yayman, TikTok'ta Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapılan paylaşımların kabul edilemez olduğunu ve Atatürk'ün trolleştirilmesine karşı olduklarını belirtti. Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu ifade eden Yayman, bu tür paylaşımların dijital dünyanın krizine işaret ettiğini söyledi.

TİKTOK kapanacak mı? SON DAKİKA | 8 Ağustos TikTok kapandı mı, erişim yasağı geldi mi? Hangi ülkelerde yasak?

TikTok'un Türkiye'deki Durumu

Yayman, TikTok'un Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Kamuoyu araştırmalarında milletin büyük bir çoğunluğunun TikTok'un kapatılmasını istediğini belirten Yayman, platformun kendini aşmış durumda olduğunu ve etkileşim almak için yapılan paylaşımların gerçeklikten uzak olduğunu belirtti. Ancak, TikTok'un kapatılması veya erişim engeli getirilmesi konusunda komisyonun bir tavrı olmadığını, bu kararın BTK'ya ait olduğunu söyledi. Yayman, TikTok'un kendine gelmesi gerektiğini vurguladı.