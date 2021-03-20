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Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı

Çektiği fotoğraftaki detayı sonradan görünce hayrete düştü. Arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:45
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Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.

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Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

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Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

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Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı