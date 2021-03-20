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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı Fotoğrafa bakınca adeta şoke oldu! Bilim insanları açıklayamadı Çektiği fotoğraftaki detayı sonradan görünce hayrete düştü. Arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları... Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:45
Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...
Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.
Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.