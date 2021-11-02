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Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

Dünyaca ünlü oyunlardan birisi olan Fortnite için yeni karar alındı! Oyun devi Epic Games'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde yaygın bir oyuncu topluluğuna sahip olan Fortnite'ta hesapların kapatılacağı duyuruldu. Epic Games, 15 Kasım'da büyük bir oyuncu kitlesine sahip Fortnite'ın fişini çekti.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:56
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Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

Epic Games'ten Fornite açıklaması geldi! Dünya genelinde milyonlarca oyuncu kitlesine sahip dev oyun için yasak kararı alındı. Büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Fornite'ın fişi çekildi. Oyuncular, 15 Kasım'a kadar bu oyunu oynayabilecek. Yeni hesap açma işlemleri ise durduruldu.

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Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

ABD'li teknoloji devi Epic Games, dünyanın en büyük oyun pazarına bir dizi katı kısıtlama getirmesinden aylar sonra popüler hayatta kalma oyunu "Fortnite"ı Çin'de kapatacağını söyledi.

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Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

Yetkililer Eylül ayında, çocukların çevrimiçi oyun oynayarak geçirebilecekleri süreyi ciddi oranda azaltarak ve oyunculara kayıt olurken kimlik kartlarını kullanmalarını emrederek oyun delisi ülkedeki bağımlılığı engellemek istediklerini söylemişti.

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Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

Epic Games, oyunun 15 Kasım'dan itibaren Çin'de erişime kapatılacağını açıkladı.

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Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

Bu hareket, içeriğin aşırı şiddete karşı denetlendiği Çin pazarı için özel olarak oluşturulan Epic'in "Fortnite" versiyonunun uzun süredir devam eden testine son verecek.