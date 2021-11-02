Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!

Dünyaca ünlü oyunlardan birisi olan Fortnite için yeni karar alındı! Oyun devi Epic Games'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde yaygın bir oyuncu topluluğuna sahip olan Fortnite'ta hesapların kapatılacağı duyuruldu. Epic Games, 15 Kasım'da büyük bir oyuncu kitlesine sahip Fortnite'ın fişini çekti.