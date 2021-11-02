Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

Günümüzün en temel iletişim uygulamalarından birisi olan WhatsApp, getirdiği güncellemelerle programa yenilik katıyor. Daha önce mesajları herkesten silme özelliği getirilmiş ve bu durum kullanıcıları rahatlatmıştı. Ancak bunun çok kısa bir süresi bulunuyordu. 68. dakikadan sonra bir mesajı silmek mümkün değildi. Mesaj attıktan bir süre sonra pişman olan ve mesajların hiç okunmamış olmasını dileyenlere müjdeli haberi geldi. Programın son beta güncellenmesinde programın mesaj silme kapsamı genişletildi. Ancak mesaj silmenin tek şartı var…