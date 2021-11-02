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Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

Günümüzün en temel iletişim uygulamalarından birisi olan WhatsApp, getirdiği güncellemelerle programa yenilik katıyor. Daha önce mesajları herkesten silme özelliği getirilmiş ve bu durum kullanıcıları rahatlatmıştı. Ancak bunun çok kısa bir süresi bulunuyordu. 68. dakikadan sonra bir mesajı silmek mümkün değildi. Mesaj attıktan bir süre sonra pişman olan ve mesajların hiç okunmamış olmasını dileyenlere müjdeli haberi geldi. Programın son beta güncellenmesinde programın mesaj silme kapsamı genişletildi. Ancak mesaj silmenin tek şartı var…

Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:50
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Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan, en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, getirdiği güncellemeyle kullanıcılarını sevindirdi. Kullanıcılar uzun süredir WhatsApp programında mesaj silme talebinde bulunuyordu. Getirilen özellik kullanıcıları çok memnun etmemişti. Mesaj silmede 68 dakika süre sınırı bulunuyordu. Yeni güncellemeyle bu süre daha da uzayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Yapılan bu güncelleme, geliştirilme aşamasında olan bir özelliği açığa çıkardı.

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Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

WhatsApp'ın beta sürümlerini kodlar üzerinden irdeleyen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, WhatsApp'taki mevcut bir özelliğin kapsamını genişletmeye odaklanıyor.

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Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

WhatsApp, bundan yıllar önce mesajların herkesten silinebilmesi için bir özellik getirdi.

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Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…

Bu özellik, gönderilen bir mesajın gönderildikten sonra karşı taraf görmeden silinebilmesini sağlıyordu.